Manresans danseu! La 29a Fira Mediterrània proposa cantar i ballar
El certamen, del 15 al 18 d'octubre, tindrà com a lema la participació | Amb 85 espectacles, el 60% estrenes, s'estrena la 'Plaça de la Fira' a la Neus Català
Flandes com a territori convidat, propostes polifòniques i protagonisme musical de diverses illes mediterrànies en una edició que espera superar els 1.200 professionals
La cloenda del certamen la signarà l'Orquestra de Músiques d’Arrel de Catalunya (OMAC), l’Esbord i balladors de diversos esbarts, en un gran format a la plaça Major
Participació. Serà la paraula clau de la 29a Fira Mediterrània de Manresa. I es trobarà en les propostes de la programació que fomenten la participació activa a la cultura popular i les que conviden a cantar, ballar i tocar. Com avui, al Globus, han fet els acordionistes Carles Belda i Marçal Ramon en la presentació de les propostes i els eixos principals del certamen manresà, en una sala que s'ha omplert d'artistes i membres de cultura popular, com una representació dels Geganters de Manresa, i amb la presència dels promotors del certamen: l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, que ha cantat -i recitat versos de L'Estaca- com els artistes presents a l'emblemàtic restauran; el director artísticc del mercat, Jordi Fosas, o Carol Duran, directora general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural de la Generalitat. El Globus, que ha reobert fa uns mesos, serà la seu de l'Hostal Càntut a la fira, un dels èxits de participació indiscutibles dels darrers anys a la Mediterrània. Per cert, la roda de premsa s'acabava de nou cantant peces com La Trinca.
Per fer possible aquest encaix participatiu, el mercat manresà pivotarà sobre tres eixos amb "canvis substancials en tres espais", com ha explicat Fosas: la Taverna Cervesa Guineu (al pati del Casino) acollirà les propostes més participatives per "cantar, ballar i tocar·; la Plaça de la Fira, que deixa Sant Domènec per traslladar-se a la Plaça Neus Català, les vinculades a l'associacionsme ("luthiers, artesans, entitats, bastoners, geganters, castellers...") i l'escenari de la Plaça Sant Domènec, "creixerà per acollir els principals concerts a l'aire lliure". Així, els professionals que assisteixin a la fira, ha remarcat Fosas, "podran seguir contractant concerts i espectacles però també contextos de participació, com els Saraus d’arrel o l’Hostal Càntut a la Fira". El lema és clar: "Veniu a Manresa amb ganes de ballar, cantar i tocar", ha remarcat Fosas just abans de fer un repàs a la programació, de la qual ha destacat els 85 espectacles d'enguany amb el 60% d'estrenes (una xifra que" reforça el caràcter d'aparador de les novetats del sector") ; les 23 propostes que surten de l'Obrador d'Arreu (el 27% de la programació artística oficial) i Flandes com a territori convidat (amb cinc propostes, quatre de música i una de circ) que portarà a Manresa "una quinzena de professionals".
Noms de la fira
A banda de l'inaugural amb la valenciana Sandra Montfort, Fosas ha destacat l’espectacle de cloenda, Decostumari, una proposta de gran format amb l’Orquestra de Músiques d’Arrel de Catalunya (OMAC), l’Esbord i balladors de diversos esbarts. L’espectacle tancarà els quatre dies de Mediterrània, diumenge (20 h), a la plaça Major.
Més. Quant a gèneres, la Mediterrània ha programat 44 propostes de música (22 novetats de l'escena catalana d'arrel i 22 de músiques del món -Flandes- i Mediterrània) i 41 d'arts escèniques i cultura popular. 85 espectacles i 136 funcions: 74 gratuïtes i 62 de pagament. I en els projectes musicals, "molts de polifonia", com el de Paolo Angeli &Tenore Morales de Orgosolo (cant polifònica sard ancestral amb free jazz i post-rock), i "molta música vinguda d'illes del Mediterrani" com Sicília, Creta, Còrsega, Sardenya.... Així mateix, apuntava Fosas, les propostes més "experimentals" es podran tornar a veure a El Sielu les nits de divendres i dissabte, amb noms com el trio sicilià Nuhara; quant a dansa, artistes com l'austríac Simon Mayer, que torna a la fira o la dansa urbana de Brodas Bros amb els Bastoners de Sant Cugat.
La Mediterrània escoltarà, també, les sardanes catades de Les Anxovetes; els "Vents de revolta" dels manresans Cor InCordis i la Banda Simfònica del Conservatori de Música de Manresa; l'exploració de la identitat catalana de Pere Seda i L'Esbord, incondicionals de les darreres edicions; les lluites quotidianes i dansades de Mucha Muchacha, de nou a la fira; Judit Neddermann i Trio Fortuny, amb un repertori extret del Càntut; Arnau Tordera i l'univers de l'havanera; l'electrònica i el folk català de Joana Dark o la reinterpretació d'El Llibre Vermell de Montserrat amb Apel·les Carod.
Entrades a la venda
Coincidint amb la presentació de la programació artística de la Fira, es posen a la venda les entrades per assistir als espectacles de pagament, un total de 62 funcions de les 136 que conformen la programació oficial. La Fira ofereix avantatges econòmics amb la compra de les entrades de forma anticipada fins al 8 d’octubre.
Quatre itineraris per explicar la Fira
L’itinerari de Fem cultura popular (amb 16 propostes) s’afegeix i està integrat als quatre grans itineraris clàssics de la Fira, segons les disciplines artístiques: l’itinerari de dansa, que inclou 18 propostes, amb 5 del Programa d’impuls a la dansa d’arrel i una destacada presència internacional; les propostes de teatre i circ sota l'itinerari de memòria i llegat, un total de 14 amb força presència de propostes de carrer; les novetats musicals de l’escena catalana d’arrel, amb 22 propostes, entre elles Terra de Guapes de Sandra Monfort, espectacle inaugural, i l’itinerari de l’escena mediterrània de músiques del món, amb presència de 22 propostes de procedència diversa, com la resta de la Península Ibèrica, Itàlia, Grècia, Marroc i França, entre d’altres.
Els itineraris transversals
Els itineraris principals es complementen amb dos itineraris transversals que posen l’accent i el focus en els destinataris i els contextos: es potencia un itinerari de propostes escolars i familiars, amb 8 propostes pensades i creades per als més menuts; i l’itinerari de ball i cant participatiu, amb 9 projectes també directament relacionats amb el lema de la Fira d’enguany, ja que generen contextos de participació ciutadana espontània en cantar, ballar i/o tocar i que poden ser replicats a programacions culturals d’altres municipis.
El focus territorial mira cap a Flandes
La Fira Mediterrània cada any posa la mirada fora de les seves fronteres, i aquest any dedicarà el seu focus internacional a Flandes amb cinc propostes artístiques amb una clara tendència cap a la multiculturalitat.
Així, formen part del Focus Flandes quatre propostes musicals: el ball folk d’Snaarmaarwaar, la revitalització de la música tradicional de Flandes del segle XVIII de Wör, el so experimental i anàrquic de Troissoeur, i la fusió d’electrònica, pop alternatiu i fado d’Ão. La proposta de circ arriba de la mà de la companyia multidisciplinària MOVEDBYMATTER & Muziektheater Transparant, que a Mystica fusiona l’espectacularitat de la suspensió capil·lar amb el cant polifònic.
Activitat professional
L’Àrea PRO de la Fira, l’eix professional, es tornarà a concentrar entre el Centre Cultural el Casino i els seus Jardins, amb la Taverna Cervesa Guineu i la Carpa PRO, aprofitant així els beneficis de la seva ubicació al centre de la ciutat i a prop dels espais d’actuació. Les principals activitats de la graella professional tindran lloc durant els matins de dijous, divendres i dissabte i aniran seguides de la programació artística. El termini d’acreditació per a professionals s’obre avui i romandrà obert fins al divendres 9 d’octubre. La intenció, com explica Fosas, és "superar els 120 professionals que es van acreditar l'any passat" en un mercat "estratègic consolidadíssim" que presenta un pressupost d'1.400.000 euros (1.040.000 € la fira i 360.000 l'Obrador d'Arrel), com ha explicat Duran.
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