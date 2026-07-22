Quatre ventiladors gegants ajudaran a suportar la calor al Tori per la Festa Major de Manresa
A partir d'avui comencen unes petites obres de millora al Teatre Conservatori, amb el canvi de motors, ancoratges i les barres dels focus
L'equipament no té ni ha tingut mai cap sistema de refrigeració, però fins que no s'afronti que se n'ha de fer, les reformes seran mínimes
Després de finalitzar les obres de millora a l'edifici del Kursaal en termes d'eficència energètica, que van començar el 2022 i que han inclòs des de la renovació del vestíbul, el canvi a led de tota la il·luminació, el sistema de climatització i l’eliminació del servei de gas, el capítol d'inversions als "teatres manresans" continua, explicava ahir Jordi Basomba, gerent de Manresana d'Equipaments Escènics (MEES), amb millores a l'Espai Plana de l'Om i al Teatre Conservatori.
Butaques al Kursaal
D'una banda, s'està pendent de la resolució del concurs públic per al canvi de butaques del teatre del Passeig que ha de substituir els seients aquest estiu, com ja va explicar aquest diari el passat mes de maig. Amb un cost que supera els 500.000 euros, el canvi de les 803 butaques, si els terminis es compleixen, es faria durant l'agost i fins a mitjans del mes de setembre.
Seients especials
En aquests moments la Sala Gran del Kursaal ja disposa de 4 espais per a seients especials (zona per a persones usuàries de cadira de rodes) a la part central de la primera fila de l’amfiteatre i que ja estan disponibles en els espectacles d’aquesta propera temporada. Les obres s’han portat a terme aquest juliol i permetran que els espais laterals que fins ara s’habilitaven com a espais per a seients especials a banda i banda de la zona tècnica (Fila 20) sumin 4 espais més al centre de l’amfiteatre.
Millores al Tori
La renovació del pati de butaques del Kursaal implicarà que la programació de Festa Major de Manresa i alguns dels espectacles de la nova temporada es traslladin al Teatre Conservatori fins al 26 de setembre, quan està previst inaugurar les noves butaques del Kursaal amb Una idea genial, que obre el Toc de Teatre. En el supòsit que les obres no acabin quan estan previstes, els espectacles afectats s'ajornaran fins al juliol del 2027.
La major utilització del Tori ha fet que el consistori i l'empresa municipal apostin per unes mínimes obres de millora escenotècnica que consistiran en canviar els motors, els ancoratges i les barres dels focus. Una mesura provisional mentre "no es faci una renovació integral de tot el sistema de barres, una part del qual va quedant obsolet". La inversió serà de 50.000 euros, explica Basomba, i les obres, que començaran avui, duraran una setmana.
Ventiladors al Tori
Com que el Conservatori no té ni ha tingut mai cap sistema de refrigeració, Joan Morros explicava ahir que durant els dies de Festa Major i la primera quinzena de setembre, hi haurà quatre ventiladors gegants d'aproximadament "dos metres de diàmetre" (els 2 més grans a platea, els 2 una mica més petits al primer pis) per suportar la previsible calor. Els ventiladors ja es van estrenar en la representació de la setmana passada d'Ampans d'"El príncep blau". Però, com remarcava Morros, malgrat no tenir refrigeració, una de les característiques del teatre de la plaça de Sant Domènec és que és "fresc perquè les seves parets tenen un metre de gruix". I, com que val més curar-se en salut, també es repartiran, va explicar Morros, uns "ventalls especials per a l'ocasió".
Clima i accessibilitat a l'Espai Plana de l'Om
La Fundació Catalunya-La Pedrera i l'Ajuntament de Manresa han allargat dotze anys més (fins al 2038) el contracte per a la cessió d'ús temporal de l'edifici de la Plana de l'Om número 5, del qual, des del 2015, es fa càrrec l'empresa municipal Manresana d'Equipaments Escènics (MEES). Això ha permés, explicava ahir Basomba, fer les obres de millora a un espai per al qual, durant aquest primer semestre, han passat 11.566 persones, gairebé un miler més que l'any passat.
Des del gener, s'ha treballat en la renovació integral del sistema de climatització de la sala i s'estan acabant les d'accessibilitat dels lavabos, així com el canvi a led de tota la il·luminació. Unes obres amb una inversió de 200.000 euros per a un espai "renovat que guanyarà en confort i estalvi". Es preveu que a final d'agost les obres estiguin enllestides.
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