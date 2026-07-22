Festival Grec
Yamato: Arriba a Barcelona l'espectacle japonès que fa vibrar el públic amb tambors de 500 quilos
La companyia japonesa de tambors tradicionals desembarca al Teatre Apolo amb un espectacle explosiu
Guillem Roset (ACN)
El Teatre Apolo ha presentat aquest dimecres el retorn a Barcelona de la companyia japonesa de tambors tradicionals Yamato. El grup de taiko hi presenta l’espectacle 'Hinotori, Las alas del Fénix', que es podrà veure fins al 22 d’agost, dins la programació del Grec. La nova creació de Yamato és un espectacle carregat d’energia en què els músics ofereixen un so explosiu i meticulosament sincronitzat. Després de passar per Madrid, el conjunt arriba a la capital catalana per transmetre la passió i l’espiritualitat de la tradició japonesa a través de la percussió i de la connexió humana. La producció gira al voltant d’un Fènix preparat per volar tot i viure en un món poc amable, marcat per realitats que paralitzen i generen desesperació.
La companyia ha explicat que la seva feina no es pot descriure només com una actuació o un concert perquè, més enllà de fer sonar els tambors, construeixen una música “delicada”, amb una gran diversitat sonora fruit d’un treball "minuciós". Aquesta diversitat convida el públic a viure moments “intensos, tristos, reconfortants o, fins i tot, còmics”. “El públic que se submergeix en el seu so sua, plora i riu. Es fusiona amb els artistes”, han assegurat.
Els protagonistes del muntatge són els tambors taiko, instruments que formen una part fonamental de la tradició japonesa. A l’escenari, els músics toquen més de quaranta tambors taiko, cadascun amb un nom propi. Entre aquests destaca l’ odaiko, el tambor més gran, fabricat amb la fusta d’un enorme arbre de més de 400 anys. Fa aproximadament dos metres de diàmetre i pesa 500 quilos. Per fer-lo sonar i suportar les seves dimensions i el seu pes, els artistes han entrenat el cos al màxim.
El conjunt busca en tot moment la precisió dels moviments i una sincronització impecable. D’acord amb aquesta complicitat, els membres de Yamato despleguen dalt de l’escenari una gran gamma de sons.
Tot plegat serveix per explicar la història d’un Fènix que ja ha emprès el vol, perquè la vida ha “encès la flama i el fa ascendir”. “Cada so del tambor és una oració, un crit, una decisió profunda, un ritme que neix des del cor i et fa despertar per alçar el vol una vegada i una altra”, han afirmat.
"La capacitat humana de renéixer"
La productora i tour manager de Yamato, Sofía Fillion García, ha explicat que amb el muntatge que es podrà veure a Barcelona la companyia vol transmetre la “capacitat humana de renéixer i continuar endavant, tal com representa el Fènix que reneix de les seves cendres”. Per Fillion García, el més sorprenent de la companyia és “l’energia brutal” i la “capacitat física” dels músics. “Són uns tambors enormes i requereixen un entrenament molt exigent”, ha recordat.
La productora ha apuntat que el muntatge és “divertit” per al públic perquè el fa partícip de l’espectacle. Segons ha explicat, el repte més important per als artistes és la preparació física i la sincronització amb la resta del grup. “Han d’estar molt connectats entre ells per tenir precisió”, ha afegit.
Amb tot, per Fillion García, la proposta que es podrà veure al Teatre Apolo és molt més que un concert i es converteix en un espectacle que combina la música i la percussió amb la coreografia, l’humor, el moviment i una cuidada posada en escena.
Yamato, ‘The Drummers of Japan’
Yamato, coneguts com ‘The Drummers of Japan’, tenen la seu a Asuka, a la prefectura de Nara, considerada el bressol del Japó. Fundada l'any 1993, la companyia ha ofert més de 4.800 concerts en 55 països, actuant en teatres, escoles i tota mena d'esdeveniments, a més d'impartir tallers de taiko. Cada any reparteix el seu temps entre gires pel Japó i arreu del món, amb la voluntat de portar energia, emoció i alegria al públic allà on actua.
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