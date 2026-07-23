Del 24 al 26 de juliol
Els quinze noms del Paral·lel Festival, que omplirà de música electrònica el Port del Comte fins diumenge
El festival celebra el seu desè aniversari a Port del Comte amb una programació que fusiona música electrònica i entorn natural
Port del Comte acull des d'aquest divendres i fins diumenge, el 10è Paral·lel Festival, una cita que fusiona música electrònica i paisatge bucòlic i que promet convertir-se en un dels plans més singulars de l'estiu. La proposta es planteja en horari de vespreig, a ritme de tecno i sons experimentals, i amb un cartell amb quinze artistes de llarga trajectòria en l'escena internacional.
Situat a la zona del Telecadira del Sucre, i amb un aforament limitat a 2.000 persones, la programació del Paral·lel Festival és majoritàriament diürna: divendres (jornada batejada com a «pròleg»), de 18 a 3 h; dissabte (batejada com a «història»), d'11 a 3 h; i diumenge (l'«epíleg»), d'11 a 22 h.
Els 15 noms del Paral·lel Festival 2026
Aiwa
Lajos Nádházi (Aiwa) és un DJ amb una sensibilitat especial per l'ambient, el dub i el techno hipnòtic. Les seves sessions evolucionen lentament i prioritzen la profunditat sonora per sobre de l'impacte immediat.
Dasha Rush
Productora i DJ russa establerta a Berlín, és una de les figures més respectades del techno experimental. Combina ambient, industrial, electrònica abstracta i actuacions audiovisuals, amb una carrera vinculada a segells com Raster i Sonic Groove.
ISHQ (Live)
'Ishq' és Matt Hillier i la identitat principal darrere de molts projectes musicals d’un altre món com “ishq”, “ishvara”, “elve”, “Indigo Egg” i molts altres. Amb base a Cornualla, Regne Unit, ha estat creant música ambient immersiva i electrònica des de principis dels anys 90.
Jin Mustafa
DJ, productora de música electrònica i artista visual establerta a Estocolm. Les seves sessions combinen techno hipnòtic, ambient i electrònica experimental, amb un fort sentit de la narrativa sonora. També forma part del projecte Karabasan Drane.
Mammo
Dirigeix els segells actius E35 i Heaven Smile. Entorns electrònics, matèria reduïda, i una certa zona grisa entremig. Treballa des de l’estudi Staalman Studio a Amsterdam Nieuw-West.
Marco Shuttle
Amb base a Berlín i anteriorment a Londres, però nascut a Treviso, a prop de Venècia (Itàlia), Marco està vinculat a l’escena underground local des dels 15 anys, primer com a promotor i després com a DJ. Referent del techno hipnòtic. Desenvolupa sessions de llarg recorregut on les atmosferes, els ritmes profunds i les transicions subtils prenen protagonisme, mantenint sempre una connexió estreta amb la pista.
Marie Pravda
DJ francesa que construeix viatges emocionals, combinant ambient, dub i techno en sessions elegants, pausades i plenes de matisos.
Puntalaberinto (Live)
Duo espanyol de música electrònica experimental que combina sintetitzadors modulars, improvisació i paisatges ambientals. Els seus directes són molt orgànics i immersius.
REEKO
Juan Rico és un dels grans referents del techno espanyol. Amb més de dues dècades de trajectòria, destaca per un so contundent, industrial i profund, tant en les seves produccions com en les seves sessions. Ha estat aclamat pel seu enfocament visionari i la seva capacitat per crear paisatges sonors que transcendeixen la imaginació.
Refracted
Productor grec especialitzat en techno profund, dub techno i ambient. Publica habitualment en segells de referència del gènere i construeix peces de desenvolupament lent i molt detallades.
Sabla (Live)
Productor italià que combina textures hipnòtiques i estructures polirítmiques, bevent d’una àmplia gamma d’influències per crear experiències profundament immersives que involucren tant el cos com la ment.
Sandwell District (Hybrid)
Llegendari col·lectiu de techno format originalment per Regis, Function i Silent Servant, entre d'altres. La seva proposta híbrida combina maquinari en directe i DJ set, mantenint el seu característic techno fosc, industrial i hipnòtic.
Shed (Live)
René Pawlowitz – més conegut pel seu nom artístic Shed – és un dels artistes de techno més respectats de la indústria actual. Nascut a Frankfurt, René es va interessar per la música electrònica a principis dels anys 90. L’any 2002 es va traslladar a Berlín i va fundar el seu propi segell, Soloaction Records, amb el suport de la icònica botiga de discos berlinesa Hard Wax.
Xiaolin
Xiaolin és DJ, productora, col·leccionista de vinils i músic amb formació clàssica de Hong Kong. Inspirada pels sons de mitjans dels anys 80 fins a principis dels 2000, pel seu amor pels videojocs, l’anime, la natura i el respecte per les seves arrels cantoneses, les produccions de Xiaolin, fortament marcades pels sintetitzadors analògics, van des de l’acid house cru i els breaks amb percussió orgànica fins a l’electro psicodèlic, grooves carregats de baixos i ambients downtempo crus que evoquen una sensació profunda d’aventura romàntica amb un toc somiador i teatral.
Zara
DJ, productora i responsable de segell nascuda a Austràlia i establerta a Londres. El seu univers interior entrellaça sensibilitats d’emoció càlida amb una introspecció més fosca, amb la intenció de fer-te perdre per després, un cop la pols s’assenta, ajudar-te a retrobar el camí. Ha publicat a Spazio Disponibile, Amenthia i Animalia, i ha fet vibrar pistes de ball a Dekmantel, Mostra o Unfold, entre moltes altres.
- Rescatada una gossa que no podia caminar després d’haver ingerit cànnabis per error: «Va ser una experiència aterridora»
- Així serà el vespreig d'alta muntanya que se celebrarà aquest cap de setmana a la Catalunya central
- Una dona declara als Mossos que va preparar una ruta per a Jonathan Andic per encàrrec de la seva terapeuta
- Jordi Gracia, horticultor: «Aquest any la calor és criminal»
- Rosalía entra a l'examen per obtenir la nacionalitat espanyola: 'Una de les cantants més famoses...
- Multat amb 500 euros i sis punts menys per conducció temerària a Berga
- Com ens estan canviant les calorades?
- Els Mossos denuncien un jove de 19 anys per causar l'incendi de Pinell de Solsonès de primers de juliol