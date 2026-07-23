La família Alapont cedeix una flauta baixa al Conservatori de Manresa
El desaparegut empresari manresà Salvador Alapont Masats, gran amant de la música, va col·laborar amb el centre musical amb diverses donacions d’instruments al llarg dels anys
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L’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, i la gerent de l’empresa Alapont S.A., Mireia Tulleuda Alapont, en representació de la família Alapont, han signat un conveni pel qual aquesta empresa fa una donació a l’Ajuntament de la ciutat d’un instrument musical (una flauta baixa – model Thomann BFL-500) de la seva propietat que anirà destinat al Conservatori Municipal de Música de Manresa. L’acte de signatura ha comptat també amb l’assistència de Mar Alapont Sisquella.
L’alcalde, en nom de l’Ajuntament de Manresa, ha agraït a la família Alapont la seva generositat cap a la ciutat i el seu gest que permet ampliar el fons instrumental del Conservatori Municipal de Música de Manresa i beneficiar al seu alumnat.
L’empresa Alapont S.A. situada al polígon de Salelles, a Sant Salvador de Guardiola, és gestionada per la família de Salvador Alapont Masats (1927-2024), empresari manresà que, a banda d’una reconeguda trajectòria professional en el món de l’empresa, va ser un gran amant de la música i va col·laborar amb el Conservatori amb diverses donacions d’instruments perquè l’alumnat pugui continuar els seus estudis. El 2021, per exemple, va cedir un Saxo Temor model Yamaha YTS-280 de la seva propietat per ampliar el banc d’instruments.
El novembre de l’any 2019, coincidint amb la festa de Santa Cecília, patrona de la música, es va descobrir una placa al seu nom a les instal·lacions del Conservatori Municipal de Música de Manresa en agraïment a la col·laboració històrica d’aquest empresari amb aquest centre d’ensenyament musical.
Així mateix, des d’aquest 2026, Salvador Alapont dona nom al concurs anual per a joves talents, uns premis adreçats a fomentar la motivació, la voluntat de treball i l’excel·lència entre l’alumnat del Conservatori Municipal de Música de Manresa, des del nivell elemental fins a l'últim curs del grau professional, tant a intèrprets individuals com a grups de cambra.
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