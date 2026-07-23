La màgia de l’òpera captiva l’Astor en una nit memorable en el festival d’"Òpera a la Pedra"
L’esdeveniment va aplegar més de 300 persones, que no van voler perdre’s una vetllada lírica de gran qualitat en un entorn patrimonial incomparable
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Regió7
Pujalt
L’encantador poble de pedra de l’Astor (Pujalt) va tornar a convertir-se, el passat dissabte 18 de juliol, en l’escenari d’una de les cites culturals més esperades de l’estiu amb la celebració de la 18a edició d’«Òpera a la Pedra», un recital que, un any més, va omplir el municipi de música, emoció i sensibilitat.
Organitzat per l’Ajuntament de Pujalt, amb el suport de la Diputació de Barcelona i del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l’esdeveniment va aplegar més de 300 persones, que no van voler perdre’s una vetllada lírica de gran qualitat en un entorn patrimonial incomparable.
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