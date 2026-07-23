Contextos d'art
Quan Rubens es passeja per la costa
L'exposició dedicada a Rubens al Museu de Belles Arts de València reivindica el paper dels museus situats fora de les grans capitals i demostra que la descentralització cultural pot oferir exposicions de primer nivell
Ana Diéguez-Rodríguez
A principis de juliol, el Museu de Belles Arts de València va inaugurar una exposició dedicada a Rubens: Rubens. El floriment d'un geni. Es tracta d'una aposta capdavantera per part del museu, ja que és una mostra que s'allunya de qualsevol visió provinciana i encaixa amb el canvi de paradigma que, des del ministeri que dirigeix Ernest Urtasun, s'impulsa als museus: la descentralització de la cultura.
És evident que els museus establerts històricament a les capitals autonòmiques o provincials tenen, per si mateixos, una funció encomiable i molt necessària, definida ja en els seus orígens a través de les Comissions Provincials de Monuments i el reglament de 1865: la salvaguarda i l'estudi de tots els béns historicoartístics —i inicialment també arqueològics— del seu àmbit d'actuació. Però aquestes comissions també tenen com a missió afavorir l'estudi i la investigació dels seus fons, en què el context en què es van generar és essencial per entendre'n la importància i la transcendència. Per això, els museus de belles arts de províncies, hereus d'aquestes comissions, tenen entre les seves tasques promoure exposicions que acostin a les seves sales allò que es feia en altres indrets, o bé artistes que han exercit una gran influència en la història de l'art occidental. Això és fonamental perquè les obres que es conserven en aquests espais, més allunyats dels grans centres com Madrid o Barcelona, adquireixin més valor i significat.
L'aposta del museu de València en aquest sentit és exemplar. Sense deixar de mirar els seus propis orígens —la magnífica escola valenciana de pintura, juntament amb els grans col·leccionistes que hi ha hagut i encara hi ha a València, que han engrandit els seus fons, com demostren les nombroses donacions rebudes els darrers anys—, ha entès la necessitat de descentralitzar les grans figures de l'art i portar-les perquè dialoguin amb les seves col·leccions. Aquesta és la veritable grandesa de l'exposició: Rubens s'entén tant dins del seu propi context com dins del context de les sales permanents del museu. La mostra ofereix al visitant la possibilitat de completar el recorregut amb les sales del Renaixement i del Barroc de la col·lecció permanent. Així, no només s'entén millor Decourt amb el seu retrat de Madeleine de L'Aubespine, sinó també la singularitat de Joan de Joanes i Yáñez de l'Almedina, així com d'El Greco, Ribera, Zurbarán o Van Dyck.
Que un museu estigui situat lluny de les grans capitals no és cap impediment perquè pugui tenir un programa expositiu competitiu. El més important és saber utilitzar la imaginació i valorar, d'acord amb els recursos artístics i econòmics disponibles, què es pot aportar. Bilbao fa temps que ho demostra, Sevilla també hi està treballant, igual que una interessant nòmina de museus que supleixen les seves limitacions amb enginy i coneixement. Ningú diu que sigui una tasca fàcil, però quan es duu a terme amb plena consciència i una estratègia clara, el resultat és altament competitiu. González Tornel, a València, està demostrant que aquesta necessitat de «descentralització» de què parlava el ministre no s'ha de limitar a dipòsits temporals d'obres, sinó que ha d'oferir als ciutadans la possibilitat de gaudir de grans exposicions, grans mestres i grans obres sense haver de desplaçar-se contínuament a la capital.
València ha portat Rubens a la vora del mar i ofereix alternatives culturals de primer nivell al visitant que s'hi acosta atret pel sol i la gastronomia, però que acaba meravellat per la bellesa de la ciutat i per la seva oferta cultural i d'oci. Els museus de belles arts són un refugi durant les hores més intenses de calor, però també ofereixen al visitant l'oportunitat de viure una experiència estètica única, descobrint una mica més del passat per entendre millor el present.
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