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La Coral Capella de Santa Maria de Puigcerdà cedeix el seu fons documental a l’Arxiu Comarcal de la Cerdanya

Fins ara, la formació musical guardava la documentació en els arxius personals i particulars dels seus integrants

Membres de la coral amb la documentació cedida a l'arxiu

Membres de la coral amb la documentació cedida a l'arxiu / Arxiu Comarcal de la Cerdanya

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Regió7

Manresa

La Coral Capella de Santa Maria de Puigcerdà ha fet la cessió del seu fons documental a l’Arxiu Comarcal de la Cerdanya. L’entitat cerdana, reiteradament premiada aquests últims mesos per diferents organismes i institucions, guardava el seu arxiu de documents, fotografies i vídeos a les llars particulars dels seus integrants. La manca d’una seu definida al llarg d’aquests 30 anys de recuperació de l’activitat, va obligar els membres de la coral a fer el seu arxiu personal que ara custodiarà l’Arxiu Comarcal en una desena d’arxivadors.

L’acte de cessió ha comptat amb la presència de diferents membres de la Coral. La comitiva l’encapçalava el president de l’entitat Josep Roig i la directora de la formació musical, Carme Baulenas. Roig i Baulenas han coincidit a explicar que la voluntat de cedir la documentació sorgeix en el moment que l’entitat comença a rebre reconeixements com la Creu de Sant Jordi o el premi Josep Anselm Clavé a la trajectòria coral. “Hem volgut reunir-los en un lloc tan significatiu com és l'Arxiu Comarcal, i que en el futur, tothom pugui tenir accés a la documentació de la Capella i a la història del cant coral d'aquí a la Cerdanya”, ha explicat Roig.

Per la seva banda, la directora de l’Arxiu, Erola Simon, ha destacat el valor del fons documental rebut i n’ha detallat el contingut: actes de junta i assemblees, comptes, factures i especialment els programes de mà, els repertoris musicals, reculls de premsa i les signatures i adhesions a la candidatura de la Creu de Sant Jordi. Simon ha encoratjat les entitats locals i comarcals a fer el mateix pas. “La majoria d'entitats, tot i tenir local, no pot tenir tanta cura dels documents com podem tenir nosaltres. Els integrants de les associacions probablement no tenen temps, ni s’hi dediquen, ni són professionals. Potser, fins i tot, no donen la importància a la documentació que tenen que és destacada des del punt de vista històric i de la memòria”.

Simon ha volgut recordar que l’Arxiu custodia la documentació d’entitats tan rellevants com el Club Gel Puigcerdà, el Club Deportivo Ceretano, que es va crear als anys 50, i la del Cos de Bombers Voluntaris de Puigcerdà.

La Capella de Santa Maria de Puigcerdà va retornar a l’activitat el 1996 amb Salvador de Montellà, professor de música a l’Institut Pere Borrell, antic escolà de Montserrat i actual prefecte de l’Escolania de Montserrat, com a primer director de la coral. De Montellà va comptar, llavors, amb el suport del rector de Puigcerdà, Jordi Gasch i del director de l’Arxiu Comarcal de la Cerdanya, Sebastià Bosom.

La primera actuació de la coral va ser el 8 de setembre de 1997, a la festa de la Sagristia de Puigcerdà. La formació musical està integrada actualment per 38 cantaires procedents de tota la comarca, des de Bellver fins a Naüja o Ur. En la seva trajectòria més recent, d’aquests últims 29 anys, hi han passat unes 120 persones.

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La Coral Capella de Santa Maria de Puigcerdà ha rebut importants reconeixements en aquests últims mesos per la seva llarga trajectòria musical, destacant la Creu de Sant Jordi (2026), el Premi Clavé a la trajectòria coral (2025) i el guardó de Cerdà de l'Any (2023).

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