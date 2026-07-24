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Declivi: la banda del Bages que s'ha convertit en una de les revelacions del rock català

El sis membres del grup parlen en aquest reportatge sobre els orígens del sextet, el seu estil i fins on volen arribar

Declivi: la banda del Bages que s'ha convertit en una de les revelacions del rock català

Declivi: la banda del Bages que s'ha convertit en una de les revelacions del rock català

Àlex Gómez

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Àlex Gómez

Manresa

Unai Tenreiro (bateria), Marc Romera (guitarra elèctrica), Bernat Ledesma (baix i segones veus), Víctor Solé (guitarra elèctrica), Max Galindo (guitarra elèctrica) i Nil Navarro (veu) van pujar per primer cop a un escenari com grup, Declivi, a Manresa, el 30 de juny de 2023. Des d’aleshores, aquest sextet de rock en català ha publicat dos discos, Ha canviat tot, el 2024; i Guerra Endins, el maig passat. En ell, la jova banda explora les batalles internes i les cicatrius en un treball que els situa a l’aparador amb una sòlida proposta.

En aquest reportatge, els sis membres de Declivi parlen dels seus orígens, de la seva identitat musical i d’un projecte que ja han passejat per mig centenar d’escenaris de la Catalunya central - inclosos el Kursaal i l’Alternativa-, la sala Jamboree de Barcelona i el Parc del Fòrum, com a premi per haver guanyat la final de bandes de L’Engresca’t, el concurs organitzat per la Telecogresca.

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Declivi: la banda del Bages que s'ha convertit en una de les revelacions del rock català

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