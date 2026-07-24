El festival de Sant Fruitós celebra els 25 anys anys de l'Orquestra de Cambra Terrassa 48
La formació dirigida per Quim Térmens va oferir divendres un programa que explorava la relació de Haydn amb la família Mozart
Jaume Grandia
El tercer concert del 32è Festival Internacional de Música Clàssica de Sant Fruitós de Bages va homenatjar divendres a l’escenari dels Jardins del Monestir de Sant Benet de Bages l’Orquestra de Cambra de Terrassa 48, una formació molt coneguda al festival fruitosenc, que enguany celebra el seu primer quart de segle. Dirigida pel concertino Quim Térmens i amb la jove violoncel·lista Sara Òdena i el pianista Vladislav Bronevetzky, la formació va oferir el programa “Haydn i els Mozart”, que explorava la influència del compositor de Rohrau sobre la família Mozart.
Al final del concert, Mireia Pintó, directora del Festival, va pujar a l’escenari per agrair públicament la col·laboració del conjunt que dirigeix Quim Térmens amb el festival, que des de la catorzena edició, l’any 2008, ha actuat diverses vegades a Sant Fruitós.
Durant la vetllada va destacar la interpretació de la jove Sara Òdena, que va obrir el recital amb “Cello Concerto n.1 en Do major, Hob, VIIb:1” de J.Haydn, una interpretació que va rebre molts aplaudiments del públic que omplia el recinte. L'artista va correspondre bisant “El cant dels ocells”.
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