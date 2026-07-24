Multitudinari adeu a Josep Vallverdú, que s’acomiada amb versos de Carles Riba
Família, amics, alumnes i autoritats omplen l’església de Sant Domènec de Balaguer en la cerimònia de comiat
Oriol Bosch (ACN)
L’església de Sant Domènec de Balaguer ha acollit aquest divendres un multitudinari adeu al professor, escriptor i traductor Josep Vallverdú, que va morir dimarts amb 103 anys d’edat. La cerimònia s’ha tancat amb paraules de la filòloga Carme Vidal, que va acompanyar a l’escriptor en els darrers anys de vida i ha aprofitat per llegir els versos de la novena de ‘Bierville’ de Carles Riba, per voluntat del mateix Vallverdú que d’aquesta manera ha fet pública la seva admiració cap al seu treball. Família, amics, alumnes i autoritats com els expresidents Jordi Pujol i Pere Aragonès, o els consellers Hernández, Vila i Ordeig i el president del Parlament, Josep Rull, han assistit a la cerimònia que ha deixat petit el temple.
Carme Vidal ha explicat que el professor Vallverdú va demanar a la família que si hi havia un acte de comiat, que “ell hi volia ser compartint no pas uns versos seus, sinó aquells amb els quals s’hi sentia identificat”. Així ho va sentir la primera vegada que els va llegir, quan era jove i segons Vidal, “se’ls va fer molt seus”, fins al punt que en privat, en la seva intimitat dels seus gustos i de les seves preferències, els versos de la novena de les ‘Elegies de Bierville’ de Carles Riba, eren els que volia que es diguessin al seu comiat. Eren els que “més li agradaven i més aviat l’acompanyaven”, sobretot de la literatura catalana contemporània.
Vidal ha assegurat que amb Vallverdú han estat treballant pràcticament fins per Sant Jordi, per la qual cosa hi ha dues obres inèdites que va poder acabar, una tercera que està en “procés d’edició d’autor”, i encara una quarta, que no està ben ve acabada per part de l’autor. “Tot això és el que ara ens queda per treballar el seu llegat”, ha apuntat Vidal, que també ha afegit que ho faran molt “reposadament perquè el que sí que ha fet el professor Vallverdú és treballar-se la posteritat”. Segons Vidal, ha tingut molt temps, sobretot els mesos en què ha estat a l’hospital fins al seu final.
Comiat multitudinari
L’església de Sant Domènec s’ha quedat petita per acollir a totes les persones que han volgut assistir a la cerimònia de comiat de Josep Vallverdú, que inicialment havia estat pensada per ser íntima i en família, però com sol passar amb figures rellevants com la de l’escriptor, és difícil que al final sigui així.
A banda de família, amics, alumnes, escriptors i gent de la cultura de Ponent i arreu de Catalunya, hi han assistit figures polítiques destacades com els expresidents Jordi Pujol i Pere Aragonès, el president del Parlament, Josep Rull, els consellers Sònia Hernádez, Xavier Vila i Òscar Ordeig, el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn i l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa. També l’alcaldessa de Balaguer, Lorena Gómez, el president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich i expolítics com Josep-Lluís Carod-Rovira o Francesc Pané, entre molts d’altres.
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