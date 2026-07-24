Vuit thrillers on les dones són les reines del suspens
Les protagonistes femenines es fan un lloc en les novel·les d'intriga i són protagonistes de moltes de les novetats d’un dels gèneres més llegits durant l’estiu
Arral de l'èxit de L'Assistenta i de la seva adaptació al cinema, les novel·les de suspens i thriller psicològic han viscut un auge editorial. El gènere, que sempre és un èxit en els mesos d'estiu, torna a omplir les taules i els prestatges de les llibreries, però arriba amb una novetat: moltes de les seves protagonistes són dones.
L’ASSISTENTA
Freida McFadden
Rosa dels vents | 19,85 euros | Novel·la negra
La Millie aconsegueix feina com a assistenta domèstica en una luxosa mansió. Però el comportament de la mestressa és cada cop més estrany. Un thriller psicològic addictiu ple de mentides que ha arribat a la gran pantalla i que és un dels fenomens literaris de l’any.
LA NOIA DEL TREN
Paula Hawkins
La Campana | 18,90 euros | Novel·la negra
La Rachel agafa cada matí el mateix tren i, cada dia, en el mateix semàfor, veu a la mateixa finestra una parella que aparentment té una vida perfecta. Fins que un dia hi veu una escena que li canviarà la vida. 20 milions de persones ja coneixen el final. I tu?
EL SECRETO DE LA NIÑERA
Sidonie Bonnec
NdeNovela | 20,80 euros | Novel·la negra
L’Emmylou viu a la Bretanya francesa, però necessita un canvi: se’n va d’au pair a Anglaterra, en una preciosa finca de les afores de Londres. Però a la casa res no és el que sembla. Les parets ploren i la protagonista es mou entre l’erotisme i la por en el debut literari de l’autora.
LA MUJER EN EL AGUA
Robyn Harding
RBA | 20,80 euros | Novel·la negra
El negoci de Lee Gulliver se n’ha anat en orris i es veu obligada a viure al cotxe. Fins que un dia, buscant lloc per aparcar, veu a una dona que s’ofega al mar i li salva la vida. Però, contra tot pronòstic, la dona no li dona les gràcies: ella volia treure’s la vida.
PERDUDA
Gillian Flynn
La Campana | 21,75 euros | Novel·la negra
L’Amy i el Nick, un matrimoni ideal. Fins que el dia de l’aniversari de la parella, l’Amy desapareix. Al menjador, hi troben senyals de lluita i el Nick es converteix en el principal sospitós. Un thriller contemporani i amb un gran rerefons polític que ha revolucionat el gènere.
LA ENFERMERA
Martín Torres
NdeNovela | 20,80 euros | Novel·la negra
L’hospital de Donostia es converteix en l’escenari d’una sèrie de morts impossibles. Una novel·la que s’endinsa en els racons més foscos d’un hospital de la mà d’un escriptor que és metge d’urgències i emergències. Un llibre que trasforma en thriller la realitat d’un hospital.
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