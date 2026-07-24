Tallers d'art, ciència, actualitat, filosofia i anglès en la programació de tardor del MoMa a Manresa
L'espai cultural de la capital del Bages presenta divuit cursos que seran impartits per experts i s'orientaran a grups reduïts per potenciar la participació dels assistents
Irene Micó Buesa
La programació de tardor del MoMa Espai Cultural portarà a Manresa 18 tallers sobre art, ciència, actualitat, filosofia i idiomes. Els cursos, que tindran entre vuit i deu sessions cadascun, seran impartits per professors especialitzats. Els grups seran reduíts perquè els assistents es beneficiïn d'una metodologia que afavoreix la participació.
Les responsables del MoMa de la capital del Bages han anunciat abans de les vacances d'estiu l'oferta formativa que arrencarà l'octubre del 2026. El cartell inclou gairebé una vintena de propostes, variades i heterogènies, que han estat pensades per treballar i aprendre des de la màxima proximitat, ja que la xifra d'alumnes no superarà les dotze persones en cap cas.
Les inscripcions es van obrir dijous, dia 23 de juliol, i es poden completar a la pàgina web de l'entitat. L'art és un dels punts forts del programa, amb cursos com «Joieria artesanal: de la cera al metall», amb Geòrgia Ferrer; «Ceràmica per conviure-hi», a càrrec d'Emma Nuevo; «Introducció a l'art tèxtil: el tapís amb ganxet», de Marta Vilà Delgado; «Romanticisme, Realisme i Impressionisme: l'art d'un segle de canvis», liderat per Fina Oliveras; «Aquarel·la i paisatge urbà», d'Àngels Comellas; i «El meu diari en vinyetes», amb Isaac Bosch.
El director de Regió7, Josep Lluís Micó, explicarà al seu taller les claus i els secrets d'un altre tipus de diaris, en aquesta ocasió, mitjans de comunicació, al taller «Periodisme: el preu de la informació». Anna Casajuana farà una «Introducció al gènere poètic», mentre que dels escenaris se n'ocuparan Facundo Bein («Improvisació teatral»), Rosa Maria Ortega («Gòspel: un cant de llibertat»), Guillaume Terrail («L'Òpera alemanya: de Mozart a Alban Berg») i Luisa Negrete («Història del Rock»).
«Benvolgudes siguin les preguntes tontes: la ciència del dia a dia» és el títol que reunirà les classes d'Àlex Vilchez, i «Algú es recordarà de nosaltres: la dona a la Grècia antiga», la denominació de les lliçons d'Antoni Sancristòfol. Jordi Bonvehí convidarà a pensar sobre la «Història mitològica de les constel·lacions», i de nou Sancristòfol repassarà «Referents clàssics en la història i pensament contemporani».
Lluís Cerarols farà una «Reflexió filosòfica sobre l'esperança» i, fidel als orígens de l'espai cultural, Paquita Luna elevarà als interessats la següent invitació: «Conversem en anglès. Let's talk». Divuit tallers per a una tardor a les instal·lacions del MoMa, al passatge del Ginjoler de Manresa.
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