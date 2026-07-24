El TIFA celebra els cinc anys amb un gran públic
La cinquena edició del festival va tancar el passat cap de setmana després de 28 espectacles en quatre dies
Amb un model basat en la proximitat, la qualitat i la connexió amb el territori, el certamen ha omplert els espais i registrat una gran participació
Regió7
"La millor notícia és veure els espais plens, les famílies gaudint de cada proposta i el poble vivint el festival amb tanta naturalitat". Amb aquestes declaracions feien el balanç del TIFA els codirectors del festival Víctor Borràs i Maria Hervàs. El Festival de Teatre i Família a la Natura de Borredà, organitzat per Teatre Nu i l'Ajuntament de Borredà, amb el suport de la Diputació de Barcelona i la col·laboració del teixit associatiu i comercial del municipi, tanca la seva cinquena edició amb una marcada resposta dels espectadors i una gran afluència de públic en tots els espais del poble que acollien alguna de les 28 activitats.
Aquesta cinquena edició ha ofert 28 activitats repartides en quatre dies, amb una programació que ha combinat teatre, música, clown, dansa, tallers, excursions, activitats participatives i el ja consolidat Mercat de la Fusta. Igualment, el TIFA ha tornat a posar la natura al centre amb excursions com la Sortida Etnobotànica a càrrec de Maria Orriols i els Paisatges geològics amb història de Neus Alcañiz, convertint el paisatge en part de l'experiència artística.
"El TIFA continua sent un projecte fet a mida de Borredà, i això és el que volem preservar", destacava Borràs. "No busquem créixer en nombre, sinó continuar oferint una experiència de qualitat, propera i compartida", afegia Hervàs d'un festival amb una programació que ha inclòs activitats per conèixer el poble com Descobrim Borredà de nit a càrrec de Domènec Ferran. La passejada, que donava a conèixer "les façanes, portalades i pedres", deia Borràs, es va programar en dos dies diferents, una de les quals pensada només pel públic local.
Tanmateix, si hi ha una actuació que s'ha guanyat el públic d'enguany ha estat No ho hauria de fer, de Roger Coma. L'espectacle, sorpresa fins al moment de la representació, es va poder veure dissabte a la Llosada. "A la vida no ho has de saber tot. Deixa’t sorprendre", deia el cartell del festival. I el públic el va convertir en un dels moments més especials del cap de setmana. També han tingut una gran acollida propostes com les havaneres de De Gairó, els espectacles de La Guilla Teatre, Ka Teatre, MeLaBuffa, Jay Toor, Le Puant o La Mà de l'Artista.
"Cada any comprovem que hi ha un públic que comparteix aquesta manera de viure la cultura", assegurava Hervàs d'un festival que, lluny del focus mediàtic opta per una experiència tranquil·la que reforci el caràcter participatiu del festival i, sobretot, que posi les persones i el poble al centre.
"Arribar als cinc anys amb aquesta resposta del públic ens confirma que el TIFA és un projecte consolidat. És un orgull veure com el poble s'implica, com els visitants descobreixen Borredà i com la cultura es converteix en una eina per dinamitzar el municipi sense perdre la nostra identitat", deia Jesús Solanellas, l'alcalde de Borredà, d'un festival que ja és referència a la localitat.
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