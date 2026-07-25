L'èxit de L'Odissea de Nolan es trasllada a les llibreries de la Cataluya central: "Sense la pel·lícula, poca gent l'hauria demanat"
La nova edició en vers de Pau Sabaté i altres versions en català del clàssic d'Homer impulsen la demanda de l'obra en format paper
L'Odissea de Christopher Nolan ha estat un èxit rotund als cinemes, superant totes les expectatives de taquilla i arribant a recaptar més de 264 milions de dòlars a tot el món. I aquesta bona acollida ha fet que a les llibreries també es noti un augment en l'interès per l'obra d'Homer. Part de culpa la té "la nova edició de 'L'Odissea', de La Casa dels Clàssics, amb traducció en vers de Pau Sabaté", explica Núria Gómez, de la llibreria La tempesta, de Balsareny. Afirma que aquesta nova edició ha estat molt demanada des que es va estrenar la pel·lícula de Nolan, juntament amb edicions d'altres editorials com Blackie Books amb la traducció en prosa de Xavier Pàmies.
Anna Llorens, de la llibreria Pacir de Manresa, confirma que també ha venut més exemplars els darrers dies, tot i que "res exagerat". Dolors Pardo, propietària de la botiga, ha afegit que si no hagués estat per la pel·lícula protagonitzada per Matt Damon (Odisseu) i Anne Hathaway (Penèlope) entre altres estrelles, "poca gent l'hauria demanat". A més, "hi ha més producció que demanda", degut al fet que moltes editorials n'estan publicant les seves versions, com les traduccions de Pau Sabaté en vers i Xavier Pàmies en prosa. Aquestes versions són les més venudes, perquè són en català i "és la llengua en què més ens els demanen". Però n'hi ha molta més varietat, que va fins a "un mapa amb les localitzacions de les batalles" que tenen lloc a l'obra d'Homer, de l'editorial Aventuras Literarias.
Gerard Muixí, de la llibreria Poques Paraules de Berga, té un punt de vista diferent. Relaciona més aquest increment a l'aparició de la nova edició en vers de Pau Sabaté, que amb l'èxit de la pel·lícula als cinemes. "L'Odissea és un llibre clàssic que, des que vam obrir, sempre s'ha venut", explica el llibreter, que defensa la popularitat del mite tot i que tampoc descarta que el film, hagi despertat interès als que no el coneixien.
Des de la llibreria Roviralta de Manresa, Cristina Blesa coincideix en un "petit" creixement en la demanda de l'obra d'Homer, igual que Lis Escolà, d'Abacus Manresa. La responsable d'aquest establiment ho defineix com "un augment puntual" que també considera que ve de la mà de la publicació de la nova edició de la Casa dels Clàssics. La van publicitar i promocionar juntament amb una versió il·lustrada per als més petits de l'editorial La Galera, ja que ambdues editorials formen part de la cooperativa Abacus. I és que, tot i que "no dubto" que molta gent hagi comprat la nova edició de L'Odissea per la pel·lícula", també remarca el paper important que està jugant la publicitat a l'hora de promocionar el títol de La Casa dels Clàssics.
Aquest interès per l'Odissea també ha arribat a Spotify a través dels audiollibres, on aquesta obra va augmentar un 500% en escoltes el dia de l'estrena de l'adaptació de Nolan, segons explica 'Variety'. L'èxit, en part,és fruit del descobriment del llibre per part de molts joves, ja que la Generació Z representa el 36% d'oients d'audiollibres a la plataforma, i els Millenials, el 45%. Aquest fet pren més força tenint en compte que, segons explica Dolors Pardo, de Parcir, la gent que busca aquest títol a les llibreries té "entre 40 i 50 anys, excepte algun jove".
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