Menús de pel·lícula, jocs de taula i karaoke: la meca friki està a una hora del Bages
Des de referències a ‘Harry Potter’ fins a un sopar a l’estil d’‘El padrí’. En aquest local es fa tot a mà per oferir experiències de delit friqui
Abel Cobos
S’està projectant El padrí, i una desena de comensals estan degustant uns espaguetis amb mandonguilles com els de Clemenza a la pel·lícula. I de postres, els cannoli. Sí, una altra referència a l’icònic film. És el menú cinèfil d’aquesta nit a Hagrid’s Café (Major, 132, Sant Celoni), que celebra un dels seus cinefòrums culinaris, on tastes receptes directament inspirades en la pel·lícula de la nit.
És una de les moltes activitats que s’organitzen en aquest local, on es viu al màxim la màgia del cinema, les sèries i la cultura pop. «Com que està obert per friquis, tant és el tipus de friqui que siguis, que t’hi sentiràs a gust», promet María, que, juntament amb Manu, són els socis fundadors. Aquí tens divendres de karaoke, sessions de trivial, una ludoteca amb jocs de taula, i fins i tot cedeixen el local a persones que volen organitzar tornejos de cartes TGC, ara que estan tan de moda.
Les seves constants referències cinematogràfiques, televisives i literàries apel·len a tots els nínxols. A més de les activitats, són a tota la carta: hi tens l’Italian Beef Sandwich de The Bear, la cervesa de mantega de Harry Potter, el pastís de xocolata de Matilda i fins i tot una beguda inspirada en Color Out of Space, la pel·lícula de Nicolas Cage basada en el relat de Lovecraft. De fet, recorden, «vam tenir el director de la pel·lícula, Richard Stanley, que va venir a tastar-la quan va ser a la nit de cinema de terror de Sant Celoni».
Però si alguna cosa vertebra el local és l’artesania. Tots dos fundadors treuen pit per la feina ben feta: «Aquí ho fem tot nosaltres». Tot, tot, sí. Van començar el 2022 com a local de cafè d’especialitat i berenars artesanals. El 2024 es van mudar a un local més gran i van ampliar el seu menú handmade: tenen el seu propi obrador per al pa, el seu forn per a pizzes, maceren el pastrami allà mateix, creen l’arrebossat del pollastre amb quicos a la seva cuina, la barreja d’espècies del Chai Latte és 100% seva i fins i tot els xarops són totalment naturals. «Busquem receptes per internet i les fem nosaltres. La idea és fer menjar com si estiguessis rebent amics a casa», expliquen. Per això, també, la carta va canviant sovint.
Tot i que cada mes tenen esdeveniments, el més multitudinari se celebra per Halloween. Malgrat que encara queda a un parell d’onades de calor de distància, «ja l’estem preparant», confessen. Faran un format similar al de l’any passat, un escape game de sopar amb assassinat que va tenir tant d’èxit que, d’una nit prevista inicialment, van acabar fent-ne dues repeticions més. Hi havia un guió, personatges, ambientació i, al final, els comensals acabaven traient la seva Jessica Fletcher per resoldre el cas. Place to be per a friquis —i no friquis— a 45 minuts de Barcelona.
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Via: El Periódico
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