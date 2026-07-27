Una foto localitzada a l'Arxiu Nacional permet recuperar la imatge del retaule barroc desaparegut del Roser d'Organyà
La documentalista Montserrat Riu, autora de la troballa, demana a l'Ajuntament i al Bisbat que es posi en valor
Marc Codinas (ACN)
Una fotografia del fons dels Germans Roig conservat a l'Arxiu Nacional de Catalunya ha permès redescobrir com era el retaule barroc de la Mare de Déu del Roser de l'església de Santa Maria d'Organyà, una peça desapareguda de la qual no es tenia cap imatge d'accés públic fins ara. La troballa és obra de la documentalista i activista cultural Montserrat Riu, que ha demanat a l'Ajuntament d'Organyà i al Bisbat que impulsin accions per posar en valor la peça. La capella del Roser estava adossada a un dels murs de l'església i va ser enderrocada el 1911 durant unes obres de remodelació del temple. Tot apunta que, després d'aquell enderroc, el retaule va ser reubicat dins l'església, on probablement va romandre fins a la seva desaparició.
Riu explica que va localitzar la imatge fent una cerca amb el nom d'Organyà al portal Arxius en Línia de la Generalitat de Catalunya, on van aparèixer diverses fotografies del fons, entre elles la talla romànica de la Mare de Déu de Gràcia i el retaule del Roser. La imatge va ser presa el 17 de juliol de 1923, segons consta a la llibreta de registre dels fotògrafs.
La documentalista subratlla que la descoberta té un valor històric notable per a la vila. “Se sabia perfectament que existia la capella del Roser dins de l'església de Santa Maria d'Organyà perquè és molt documentada”, afirma Riu, però “no se'n tenia cap imatge d'aquest retaule”. Per això, considera la troballa “històrica” per a Organyà. La capella del Roser estava adossada a un dels murs de l'església i va ser enderrocada el 1911 durant unes obres de remodelació del temple. Tot apunta que, després d'aquell enderroc, el retaule va ser reubicat dins l'església, on probablement va romandre fins a la seva desaparició.
Segons Riu, la hipòtesi més probable és que fos destruït durant els primers mesos de la Guerra Civil, en el context de la crema de patrimoni religiós que va afectar diversos pobles de la comarca. Malgrat que no hi ha documentació escrita detallada sobre la peça, la fotografia permet veure que es tractava d'un retaule barroc de fusta policromada. Al centre hi apareix la Mare de Déu del Roser, amb corona i nimbe radiant, flanquejada per Sant Domènec de Guzmán i Santa Caterina de Siena, mentre que a la part superior uns àngels sostenen un orgue, un detall que podria fer referència a la confraria del Roser i la música.
Riu creu que la descoberta hauria de servir perquè la parròquia i l'Ajuntament d'Organyà impulsin accions de divulgació del retaule, i ha plantejat la possibilitat de col·locar-ne una còpia a l'interior de l'església en un petit plafó informatiu. “Tenint en compte la importància del retaule del Roser, crec que per part del Bisbat, per part de l'Ajuntament d'Organyà, caldria fer alguna mena d'intervenció pròpiament per donar a conèixer aquest retaule”, ha defensat.
La capella del Roser apareix documentada per primera vegada el 1788, quan el viatger, escriptor i funcionari borbònic Francisco de Zamora va descriure els altars de Santa Maria d'Organyà. Més tard, el 1853, també consta en un plànol de l'església elaborat pel cos d'Enginyers de l'Exèrcit de la Comandància de Lleida. Visita guiada a Santa Maria d'Organyà L'activista cultural farà una visita guiada a Santa Maria d'Organyà el 10 d'agost a les 21.00 h per explicar la troballa i la història que s'hi amaga. La descoberta suma un nou element al pes patrimonial del temple, que també és conegut per ser l'espai on es van trobar les Homilies d'Organyà el 1904.
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