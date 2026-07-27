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Música

Castellbell i el Vilar proposa escoltar música sota la llum de la lluna amb vistes a Montserrat

El concert Pla de Lluna al Camí Ignasià se celebrarà dimecres 29 de juliol al pla del Mas-rog de Sant Cristòfol, amb ressopó a la barraca de vinya i concert a càrrec de joves músics del territori

El pla del Mas-roig de Sant Cristòfol durant una de les edicions del concert del Pla de Lluna al Camí Ignasià

El pla del Mas-roig de Sant Cristòfol durant una de les edicions del concert del Pla de Lluna al Camí Ignasià / Imatge promocional

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Regió7

Manresa

Castellbell i el Vilar ja ha venut més de 400 entrades per al concert del Pla de Lluna al Camí Ignasià que se celebrarà al pla del Mas-roig de Sant Cristòfol el dimecres 29 de juliol al vespre. La vetllada, que també planteja un ressopó a la barraca de vinya, donarà protagonisme a músics joves del territori. Aquest any actuaran els pianistes Arnau Boix i June Palomares a la primera part, que oferiran un repertori ple de sensibilitat i talent. Mentre que la segona part anirà a càrrec de Cant a la Lluna, un repertori de jazz modern amb les veus de Maria Badia i Pol Salvador i Gerard Romeu al piano.

Pol Salvador i Maria Badia

Pol Salvador i Maria Badia / Imatge promocional

Fenomen natural i atractiu gastronòmic

El Pla de Lluna al Camí Ignasià permet observar la lluna plena de juliol amb la muntanya de Montserrat al fons en un fenomen natural de gran valor i interès. A més, la vetllada es complementa amb l'oportunitat de poder sopar amb productes del territori i la presència dels vins de la DO Pla de Bages. El concert començarà a les 22.00 hores i a partir de les 20.00 hores es podrà accedir a l'espai per fer un tast gastronòmic a la barraca de vinya.

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Arnau Boix

Arnau Boix / Imatge promocional

June Palomares

June Palomares / Imatge promocional

Les entrades, a un preu de 10 euros, es poden adquirir a través de la pàgina web de l'Ajuntament a Entrapolis. Els infants de 0 a 5 anys tenen l'entrada gratuïta, però cal registrar-la a la web per calcular l'aforament, que és limitat.

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