L'Aula d'Arts Escèniques del Kursaal obre les inscripcions per al curs 2026/2027
L'oferta formativa és de dotze grups amb curso per a totes les edats que iniciaran les classes a partir del 14 de setembre
Es manté el curs de Coreografies i, com a novetat, s'incorpora un curs anual de Maquillatge i Caracterització escènica
Regió7
Una oferta formativa municipal i de qualitat en el camp de les arts escèniques. Aquesta és la proposta de l'Aula d'Arts Escèniques del teatre Kursaal, que ja ha obert les inscripcions pels dotze grups que iniciaran les classes a partir del 14 de setembre. Aquest curs, l’Aula de Teatre manté l’oferta de cursos per a totes les edats i el curs de Coreografies i, com a novetat, incorpora un curs anual de Maquillatge i Caracterització escènica. Les inscripcions per al nou curs es poden fer a través de la web del Kursaal a l’apartat de L’Aula (https://www.kursaal.cat/formacio/cursos).
Aquest any, l'Aula ha obert els cursos de Teatre Petits, per a infants de 4 a 6 anys; Teatre Infantil, per a infants de 7 a 11 anys; Teatre Juvenil, per a joves de 12 a 16 anys, i que inclou text i gest; Teatre Musical Juvenil, per a joves de 12 a 16 anys, que aquest curs prepararan el musical Aladdin, i Teatre jove a partir de 16 a 18 anys. Com a novetat i a partir de 16 anys, l'Aula ofereix també un curs anual de maquillatge i caracterització escènica, a càrrec d'Esther Castellana.
Pel que fa als cursos per a adults, l'oferta manté els grups de Teatre Adults i Teatre Musical Adults, que aquest curs treballaran el musical Avenue Q. Com en els darrers anys, s’oferirà també un curs per a Majors de 55 anys i, com també és habitual, es portarà a terme el curs de Coreografies (dansa) de Teatre musical.
Una oferta formativa municipal i de qualitat en el camp de les arts escèniques que permet a l’alumnat descobrir i aprofundir d’una manera lúdica en les tècniques teatrals en un entorn professional com és el teatre Kursaal.
Formació i escena a través de la caracterització
El curs de maquillatge i caracterització escènica neix amb la voluntat de connectar formació i escena i ofereix una formació anual amb un enfocament pràctic i aplicat, pensada per apropar els participants en el funcionament real d’una producció. El curs s’adreça a persones majors de 16 anys i està pensat, sobretot, perquè en puguin treure partit persones vinculades a grups de teatre amateur de Manresa, el Bages i rodalia.
Impartit per Esther Castellana, la formació culminarà amb una experiència real: l’alumnat podrà participar en la caracterització de les funcions de teatre vinculades a les activitats del teatre (anàlisi del personatge, el disseny, les proves i l'execució) entre bastidors durant les funcions.
Per què fer teatre?
Des de l’Aula es vol destacar que l’aprenentatge teatral ajuda a incrementar les habilitats cognitives, millora les competències i la motivació personal, potencia la inclusió social i ajuda a desenvolupar trets de la personalitat com la confiança, la creativitat, la imaginació, el pensament crític o l’expressió emocional. Per aquest motiu, l'oferta formativa s'amplia, oferint cursos per a totes les edats i en diferents disciplines.
Més informació dels cursos i tallers a https://www.kursaal.cat/formacio/cursos i per a qualsevol consulta a través del correu electrònic auladeteatre@mees.cat.
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