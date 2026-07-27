El Japó, protagonista dels 50 anys de FotoArt Manresa
L'espai Tercer Segona inaugura el proper dijous dia 30 de juliol l'exposició fotogràfica de Jordi Sala Masip
La mostra és la segona que celebra el 50è aniversari de l'entitat i es podrà veure durant tot el mes d'agost de 9 a 14 h
Regió7
Japó, modernitat i tradició és la segona mostra fotogràfica que FotoArt Manresa exhibeix a l'espai creactiu Buresa o Tercer Segona en motiu del cinquantè aniversari de l'Entitat. L'exposició, a càrrec del músic i fotògraf manresà Jordi Sala Masip, es consistueix en un recull d'imatges fetes en els diversos viatges que el fotògraf ha fet al Japó.
La inauguració es farà el proper dijous 30 de juliol de 19 a 20.30 h a l'espai Tercer Segona – Ca la Buresa (Plaça Fius i Palà, Manresa) i amb entrada lliure.
Després de la inauguració, l'exposició es podrà visitar fins al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 9 h a 14 h o amb cita prèvia al 699 95 81 90.
Sobre l'artista
Jordi Sala Masip, músic de formació va descobrir la passió per la fotografia als 16 anys, gràcies a una màquina fotogràfica familiar. Des d'aleshores, retrata tot allò que li crida l'atenció. Guanyador del Concurs de Fotografia del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat (2025) per les seves imatges de paisatge, un gènere que li apassiona, inaugura ara l'exposició Japó, modernitat i tradició, un recull d'imatges dels seus viatges que pertanyien a l'arxiu de l'artista.
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