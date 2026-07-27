Els concerts de la Mercè 2026: de la Pegatina al concert de la Shanghai Chinese Orchestra
La programació musical es desplega en 14 espais de Barcelona repartits en 16 escenaris diferents
Alba Ibáñez
Les festes de la Mercè oferiran enguany a Barcelona més d’un centenar de concerts amb noms com La Pegatina, Maria Jaume, Els Catarres, Miki Núñez, Els Amics de les Arts, Leire Martínez o Svetlana, que s’estendran en cinc jornades de concerts. La programació musical es desplegarà en 14 espais de la ciutat repartits en 16 escenaris diferents com al Teatre Grec, l’Antiga Fàbrica Estrella Damm, l’Avinguda Maria Cristina, els Jardins del Doctor Pla i Armengol o la platja del Bogatell. El talent local i la recerca artística es concreten en cinc produccions pòpies: La Barcelona Flamenca, el diàleg entre Ana Rossi i Joana Queiroz, el concert de Vozes amb Marco Mezquida, la proposta de Carola Ortiz i l’estrena de Poder de protesta de Marco de Ana.
La capital catalana es prepara per viure una nova edició de La Mercè amb una programació musical que reafirma la seva “vocació oberta, plural i diversa” segons han explicat aquest dilluns els seus responsables. En total, la festa oferirà 109 concerts distribuïts en més d’una quinzena d’escenaris de la ciutat i amb la participació d’artistes procedents d’una trentena de països, en una proposta que vol reflectir “la diversitat cultural i la riquesa d’accents que caracteritzen la Barcelona d’avui”.
L’edició d’enguany estarà marcada per dos moments especialment significatius. D’una banda, serà la darrera programació de Música Mercè signada per Gisela Sais, que ha assegurat que la del 2026 és una proposta “transversal” en l’àmbit de gèneres, i que posa al capdavant “la música en majúscules”.
De l’altra, el BAM – Barcelona Acció Musical obre una nova etapa amb Marta Mei i Aina Pociello com a noves comissàries, reforçant la seva aposta per les propostes més inquietes i innovadores de l’escena nacional i internacional.
Shanghai, ciutat convidada
La dimensió internacional de la programació tindrà un protagonisme destacat amb la participació de Shanghai com a ciutat convidada. La capital xinesa presentarà tres propostes que mostren la vitalitat i la diversitat de la seva escena musical: el Shanghai Conservatory of Music Jazz Ensemble, que reinterpreta el llenguatge del jazz des d’una de les institucions musicals més prestigioses del país; el Shanghai Restoration Project, que combina electrònica, hip-hop, dansa i músiques tradicionals xineses; i la Shanghai Chinese Orchestra, una de les grans formacions dedicades al patrimoni musical xinès. Les tres propostes estableixen un diàleg entre els instruments tradicionals, el jazz, l’electrònica i les sonoritats contemporànies, reforçant els vincles culturals entre Barcelona i Shanghai.
Diàleg entre tradició i contemporaneïtat
La programació de Música Mercè reunirà 34 concerts que fan dialogar tradició i contemporaneïtat, patrimoni i experimentació. El cartell inclou la rumba catalana de Sabor de Gràcia, el flamenc de María Terremoto i La Barcelona Flamenca, la cançó d’autor de Luísa Sobral i Nacho Vegas, el rock llatinoamericà d’Aterciopelados, la psicodèlia d’Arp Frique, la veu de Maika Makovski, l’afropop de Def Mama Def, el pop festiu de La Pegatina i les noves mirades de La Paloma, Marc Vilajuana, Sorvina i Pol Batlle. La programació també incorpora el folk experimental i el jazz d’avantguarda de Fuensanta.
Un BAM amb segell propi
Al mateix temps, el BAM – Barcelona Acció Musical desplegarà 39 concerts i consolidarà el seu paper com a radar de les noves escenes. Entre els artistes programats hi figuren Uzi Freyja, The Slates i Sandra Monfort, juntament amb les estrenes de Brama, KIW & Mourad Belouadi i Sandré.
El festival acollirà també els primers concerts a Barcelona de La 126, La Valentina, Islandman, I AM ROZE, The Slates, Imarhan i Daoud. El programa recorrerà el post-punk, l’electrònica, el folk contemporani, les músiques d’arrel, el clubbing, el rock experimental i les noves escenes urbanes, consolidant el BAM com un espai per descobrir les veus que definiran el panorama musical dels pròxims anys.
Amb una proposta que s’ha gestat en tan sols un mes i mig, Mai ha subratllat la importància de posar el valor l'ecosistema cultural de la ciutat de Barcelona, comptar amb artistes de diferents orígens, com també donar un espai d’acollida a tots aquells projectes més emergents.
Per la seva banda, BAM – Acció Cultura Viva celebrarà el seu desè aniversari consolidant un model de governança comunitària i de comissariat compartit amb entitats i col·lectius veïnals. El projecte mantindrà la seva activitat a Fabra i Coats, convertida en un espai de referència per a la creació comunitària i els projectes de proximitat.
Aparador de novetats
La Mercè esdevindrà també un aparador de novetats discogràfiques amb onze presentacions de nous treballs d’artistes consolidats i de les noves generacions, entre els quals hi ha Nacho Vegas, Luísa Sobral, María Terremoto, Aterciopelados i La Paloma. Paral·lelament, el festival impulsarà cinc produccions pròpies creades expressament per a aquesta edició: La Barcelona Flamenca; el diàleg musical entre Ana Rossi i Joana Queiroz; el concert simfònic de Vozes amb Marco Mezquida; la proposta de Carola Ortiz a la plaça de Sant Jaume; i l’estrena de Poder de protesta, la nova performance flamenca de Marco de Ana.
Una edició que posa l’accent en la igualtat de gènere
La programació conjunta de Música Mercè i BAM – Acció Cultura Viva reafirma, a més, el compromís amb la igualtat de gènere i la diversitat de veus, garantint una presència equilibrada de dones, homes i dissidències de gènere als escenaris i incorporant la diversitat com un criteri transversal en la selecció artística.
Aina Pociello ha reivindicat la importància de la paritat que enguany compta amb un 46% de projectes liderats per dones. En relació amb l’any passat Música Mercè es mou amb les mateixes xifres. Sense comptar els escenaris de les ràdios i de les orquestres de nou barris, hi ha trenta-quatre concerts programats, un 35,29% estan liderats per dones i un 38,24% liderats per homes. El 26,47% restant corresponen a formacions mixtes.
Diferents escenaris
Tot aquest mapa musical es desplegarà en 16 escenaris. El Teatre Grec acollirà els grans concerts d’autor i les produccions especials; la Seu del Districte de Nou Barris es consolidarà com el gran escenari simfònic; i l’avinguda de la Catedral reivindicarà la rumba, el flamenc i les músiques d’arrel. També hi tindran protagonisme els Jardins del Doctor Pla i Armengol i el Passeig dels Til·lers.
Pel que fa al BAM, la programació ocuparà la plaça de Catalunya, el Moll de la Fusta, la Rambla del Raval i l’Antiga Fàbrica Estrella Damm, mentre que Fabra i Coats continuarà sent l’epicentre de BAM – Acció Cultura Viva.
Bogatell i Maria Cristina
Finalment, l’avinguda de Maria Cristina es consolida en un any més com un dels grans escenaris de referència de les festes de la Mercè, apostant per dues nits d’alt voltatge amb pop i rock de gran format. Durant la jornada de divendres hi haurà artistes com Maria Jaume, Marcos amb K, Els Amics de les Arts, Els Catarres i Teràpia de Shock. De cara a dissabte, s’ofereix una panoràmica transversal del pop estatal, combinant artistes consolidats amb algunes de les veus emergents més destacades del moment com, Ivan Herzog, Banda Neón, Paula Koops i Leire Martínez.
En la mateixa línia, la platja del Bogatell es referma com node de màxima confluència de la ciutat. La Nit ELS40 que es podrà gaudir durant la jornada de divendres oferta artistes com Aina Machuca, Sexenni, Miki Núñez i Buhos. Al·lèrgiques al Pol·len, La Pegatina i Svetlana seran els grups que actuaran dissabte en el marc de la nit Mediterràniament d’Estrella Damm juntament amb La Pegatina.
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