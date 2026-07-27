Mor Gunther von Hagens, el creador de les mostres de cadàvers humans «plastinats»
La seva exposició BODY WORLDS ha estat visitada per més de 58 milions de persones arreu del món
EFE
L'artista i científic alemany Gunther von Hagens, creador dels anomenats cadàvers humans «plastinats», que han recorregut el món, va morir el passat 24 de juliol als 81 anys, segons va informar aquest dilluns el seu Institut per a la Plastinació. Segons va destacar l'organització en un comunicat, Von Hagens «va transformar profundament el camp de l'anatomia» gràcies a la tècnica de preservació que va inventar el 1977, la qual «va crear una perspectiva completament nova del cos humà», tant per a la ciència com per al gran públic.
Nascut el 1945 a Alt-Skalden, a l'actual Polònia, Von Hagens va ser empresonat a la República Democràtica Alemanya (RDA) per intentar fugir cap a l'Alemanya Occidental, on finalment va aconseguir estudiar Medicina. El 1993 va fundar l'Institut per a la Plastinació a Heidelberg. «Va fer accessible directament a un públic molt més ampli la complexitat, la vulnerabilitat i la bellesa del cos humà, fins aleshores reservades a les sales de dissecció i als llibres d'anatomia», assenyala el comunicat.
Segons l'Institut, la seva exposició BODY WORLDS ha estat visitada per més de 58 milions de persones arreu del món, inspirant-les a «comprendre i valorar els seus propis cossos».
En coherència amb l'esperit de la seva exposició, els exemplars de la qual provenien de persones que havien decidit donar el seu cos després de la mort perquè fos «plastinat», Von Hagens també va expressar el desig de sotmetre's al mateix procés, una voluntat que la seva família respectarà.
Sempre envoltat de polèmica i amb un estil provocador, Von Hagens, conegut amb el sobrenom de «Doctor Mort», va ser acusat de frau fiscal a Alemanya l'any 2011, mentre que a Rússia, el 2021, la seva exposició va ser objecte d'una investigació per motius ètics.
La plastinació és una tècnica patentada de preservació de material biològic que consisteix a substituir els líquids i els lípids naturals per resines de silicona elàstiques i altres materials rígids. L'exposició BODY WORLDS es va inaugurar per primera vegada el 1995 a Tòquio i, des d'aleshores, s'ha presentat en més de 35 països.
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