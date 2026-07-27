Súria viu la materintat en el postpart a l'exposició "Pit & Tip"
El Casinet del Poble Vell acull les fotografies de Mario Mateo sobre totes les facetes de donar a llum i ser mare
La mostra es podrà veure fins el 27 de setembre i inclou un cicle de 4 activitats sobre la lactància que comença aquest dimecres
Regió7
Pit & Tip. Les fotografies que ningú et va ensenyar. Els consells que mai vas demanar és el títol de l’exposició que es pot veure fins al pròxim 27 de setembre al Casinet del Poble Vell de Súria amb imatges del fotògraf Mario Mateo sobre la vivència de la maternitat en el postpart. La proposta ha estat organitzada per l’àrea de Cultura de l’Ajuntament i l’Oficina de Turisme, amb el suport de la Diputació de Barcelona i es pot visitar de divendres a diumenges i festius de 10.00 a 14.00 h i dissabtes feiners de 16 a 19 h.
Pit & Tip s'ha construït gràcies a la col·laboració de les mares que "m’han permès entrar en la seva intimitat" diu Mateo i fotografiar-ne l'experiència del postpart. L'alegria de la maternitat i l’especial intimitat de la lactància, però també l’angoixa, el dolor físic, la vulnerabilitat i el cansament, sempre amb una mirada tendra, honesta i realista.
Una proposta "singular", deia el regidor de Cultura i Turisme Albert Fàbrega a l'acte inaugural (4 de juliol), però també "participativa i dinàmica", en paraules d'Albert Coberó, l'alcalde de Súria, que tracta un tema que, tot i formar part de la quotidianitat, és encara un tabú.
La lactància, un altre gran tabú
La mostra, orientada a un públic familiar, es complementarà amb un cicle de 4 activitats sobre la lactància. Amb la voluntat de donar protagonisme absolut a les mares, Pit & Tip ha volgut crear espais de trobada, escolta i reflexió on parlar i debatre obertament sobre l'alletament.
El cicle comença aquest dimecres 29 de juliol (19 h) amb el cercle de conversa intergeneracional: Lactàncies: cada història és única a càrrec de l’assessora de lactància Laura Juncadella. La segona proposta serà la visita comentada Aprendre a mirar la lactància: el pit, la mirada i el judici a càrrec de la llevadora Àngels Bonet i el fotògraf Mario Mateo, autor de l’exposició. (7 d'agost, 10 h). A la vista la seguirà un taller amb consells pràctics: Lactància i retorn a la feina remunerada: com fer-ho possible, a càrrec de la llevadora Sabrina Mastropasqua, una proposta que pretén donar eines útils per a la reincorporació a la feina mantenint la lactància. Finalment, el cicle clourà el 27 de setembre —coincidint amb el tancament de l'exposició— amb la xerrada El deslletament: tancant una etapa a càrrec de Carles Valero.
Totes les activitats són gratuïtes i es faran a El Casinet del Poble Vell.
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