Música
El cicle de músiques Sons del Camí de Manresa s'atura per redefinir el seu futur
El claustre del Museu del Barroc acull actualment una exposició gratuïta que fa un recorregut per les 12 edicions d'aquesta proposta
Des de la seva primera edició el 2014 hi han actuat artistes de primer nivell com la cantant Noa, Roger Mas o Maria del Mar Bonet
L’any 2025 es va assolir el pic històric amb 5.000 espectadors omplint el Palau Firal amb els concerts de Lax ‘n’Busto i The Tyets
El claustre del Museu de Manresa - Museu del Barroc de Catalunya acull actualment una exposició gratuïta que fa un recorregut per la història del festival Sons del Camí que va néixer l’any 2014. A la mostra, que es pot visitar fins al 31 de juliol, s'hi exhibeixen els cartells de les diferents edicions, imatges dels artistes participants i les principals fites que han marcat la trajectòria de l'esdeveniment, així com l’evolució paral·lela de la projecció del Camí Ignasià i la ciutat com a destí final del Camí.
Enguany, MATMUSA, empresa municipal de l’Ajuntament de Manresa i organitzadora del cicle Sons del Camí, planeja la seva aturada per reformular el projecte i replantejar-ne l’essència i els objectius de cara al futur, prioritzant la voluntat de continuar promocionant la ciutat d’Ignasi a través de la música i l’expressió artística. L’any 2025, en la seva 12a edició, el cicle va assolir el seu pic històric amb de 5.000 espectadors omplint el Palau Firal amb els concerts de Lax ‘n’Busto i The Tyets.
Un cicle nascut per commemorar el 500 aniversari de l'estada d'Ignasi de Loiola
Sons del Camí va néixer el 2014 en el marc dels preparatius per a la celebració de Manresa 2022, que va commemorar el 500 aniversari de l’estada d’Ignasi de Loiola a la ciutat. Concebut inicialment com un cicle de músiques amb ànima, el seu objectiu era portar propostes de caire contemplatiu i espiritual a espais ignasians emblemàtics com els Jardins de la Cova de Sant Ignasi, la basílica de la Seu o l’Antic Col·legi de Sant Ignasi.
Artistes de reconeixement internacional i nacional
Amb els anys, el festival ha anat evolucionant fins a esdevenir un pol d'activitat cultural a l’època estival referent al territori i posicionar Manresa com a punt final del Camí Ignasià. Per als seus escenaris hi han passat artistes de reconeixement internacional i nacional com Noa, Marina Rossell, Roger Mas, Maria del Mar Bonet, Joan Dausà, l’Orfeó Donostiarra, Stay Homas o El Pot Petit, que en les dotze edicions han acumulat vint mil espectadors.
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