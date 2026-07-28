La Diputació aporta prop d'un milió d'euros per reformar 22 equipaments culturals del Berguedà
El Teatre municipal de Berga i el Local social de Montclar seran alguns dels espais beneficiats pel programa
Un total de disset municipis del Berguedà es beneficiaran del Programa sectorial de millora i reforma dels equipaments culturals locals 2026 impulsat per la Diputació de Barcelona, que compta amb una dotació global de 15 milions d’euros. D'aquests, 980.920 euros es destinaran a equipaments berguedans. La dotació de la Diputació de Barcelona permetrà adequar, rehabilitar i modernitzar centres culturals, teatres, auditoris, biblioteques, museus, arxius i altres espais municipals de la demarcació. La convocatòria ha rebut sol·licituds corresponents a 235 ajuntaments i 3 entitats municipals descentralitzades. En conjunt, representen el 76 % dels municipis de la demarcació i més del 90 % de la població, sense comptar la ciutat de Barcelona. Es duran a terme un total de 972 actuacions en 407 equipaments culturals.
Al Berguedà es facilitarà la inversió en 22 equipaments. Els ajuntaments, que han demanat els ajuts, que compleixen els requisits i que els rebran són Berga, Casserres; Castellar de n'Hug; Castellar del Riu; Cercs; Espunyola; Gironella; Guardiola de Berguedà; Montclar; Montmajor; Nou de Berguedà; Olvan; Puig-reig; Sagàs; Sant Julià de Cerdanyola; Vallcebre i Vilada.
Entre d’altres, algunes de les actuacions que es faran són obres al Teatre municipal de Berga i al Local social de Montclar.
La remodelació i adequació dels espais és la tipologia d’actuació més sol·licitada en conjunt a la demarcació, amb 213 propostes, que inclouen millores en les instal·lacions, els equipaments i el mobiliari. La segueixen la instal·lació o renovació dels sistemes de climatització, ventilació i altres instal·lacions tèrmiques, amb 126 actuacions; les millores d’accessibilitat, amb 107, i la reparació de patologies estructurals o de problemes d’estanquitat dels edificis, amb 98.
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