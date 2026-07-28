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La Diputació destina 1.4 milions d'euros a 37 equipaments culturals de 22 municipis de l'Anoia

Entre els beneficiaris, hi ha el Museu de la Pell d'Igualada, l'antiga adoberia de Cal Granotes i l'Arxiu Municipal de Vallbona d'Anoia

Façana del Museu de la Pell d'Igualada

Façana del Museu de la Pell d'Igualada / Museu de la pell d'Igualada

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Regió7

Manresa

Vint-i-dos municipis de l'Anoia es beneficiaran del Programa sectorial de millora i reforma dels equipaments culturals locals 2026 impulsat per la Diputació de Barcelona, que compta amb una dotació global de 15 milions d’euros.

A l'Anoia la inversió destinada és d'1.387.920 milions d’euros en 37 equipaments de 22 municipis. Els ajuntaments, que han demanat els ajuts, que compleixen els requisits i que els rebran són: Bellprat; Calaf; Calonge de Segarra; Capellades; Castellfollit de Riubregós; Castellolí; Copons; Hostalets de Pierola; Igualada; Masquefa; Montmaneu; Òdena; Piera; Prats de Rei; Pujalt; Rubió; Sant Martí de Tous; Sant Martí Sesgueioles; Santa Margarida de Montbui; Santa Maria de Miralles; Vallbona d'Anoia i Vilanova del Camí.

Entre d’altres, algunes de les actuacions que es faran són obres al Museu de la Pell d'Igualada i comarcal de l'Anoia, a l'Antiga adoberia de Cal Granotes i a l’Arxiu municipal de Vallbona d’Anoia.

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Adequació d’espais, climatització i accessibilitat

En total, la convocatòria ha rebut sol·licituds corresponents a 235 ajuntaments i 3 entitats municipals descentralitzades. En conjunt, representen el 76 % dels municipis de la demarcació i més del 90 % de la població, sense comptar la ciutat de Barcelona. La remodelació i adequació dels espais és la tipologia d’actuació més sol·licitada, amb 213 propostes. La segueixen la instal·lació o renovació dels sistemes de climatització, ventilació i altres instal·lacions tèrmiques, amb 126 actuacions; les millores d’accessibilitat, amb 107, i la reparació de patologies estructurals o de problemes d’estanquitat dels edificis, amb 98. El programa parteix d'una diagnosi prèvia sobre l'estat dels equipaments culturals municiaps i finalment es duran a terme 972 actuacions en 407 equipaments culturals.

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