La Diputació destina 1,6 milions d'euros a vint-i-cinc municipis del Bages per millorar equipaments culturals
Entre les actuacions que es faran figuren obres al local social d’Aguilar de Segarra i al Kursaal de Manresa
Un total de vint-i-cinc municipis del Bages es beneficiaran del Programa sectorial de millora i reforma dels equipaments culturals locals 2026 impulsat per la Diputació de Barcelona, que compta amb una dotació global de 15 milions d’euros.
Al Bages la inversió destinada és d'1.614.040 milions d’euros en 46 equipaments de 25 municipis i una entitat municipal descentralitzada. Els ajuntaments, que han demanat els ajuts, que compleixen els requisits i que els rebran són: Aguilar de Segarra; Artés; Avinyó; Balsareny; Cardona; Castellbell i el Vilar; Castellfollit del Boix; Castellgalí; Fonollosa; Manresa; Marganell; Monistrol de Montserrat; Mura; Navarcles; Navàs; Pont de Vilomara i Rocafort; Rajadell; Sallent; Sant Feliu Sasserra; Sant Fruitós de Bages; Sant Joan de Vilatorrada; Sant Mateu de Bages; Sant Salvador de Guardiola; Sant Vicenç de Castellet i Talamanca.
Entre d’altres, algunes de les actuacions que es faran són obres al local social d’Aguilar de Segarra i al Kursaal de Manresa.
La línia d’ajuts, aprovada per la Diputació de Barcelona aquest mes de juliol, permetrà adequar, rehabilitar i modernitzar centres culturals, teatres, auditoris, biblioteques, museus, arxius i altres espais municipals de la demarcació.
El diputat de Cultura de la Diputació de Barcelona, Pau Gonzàlez Val, ha destacat que “la Diputació de Barcelona impulsa el dret a la cultura a través del pla de mandat CULTURA 311+, donant suport als municipis de la demarcació perquè desenvolupin polítiques culturals que garanteixin l’accés i la participació de tota la ciutadania". "En aquest marc", continua González, "la modernització dels equipaments culturals és una peça clau per disposar d’espais accessibles, segurs, sostenibles i adaptats a les necessitats d’uns territoris diversos, afavorint així una activitat cultural més inclusiva i generadora de comunitat”.
El programa parteix d’una diagnosi prèvia sobre l’estat dels equipaments culturals municipals elaborada per la Diputació de Barcelona entre els anys 2024 i 2025. L’estudi va permetre identificar les necessitats més urgents dels ajuntaments, detalla l'ens supramunicipal en una nota. "La correspondència entre les conclusions de la diagnosi i les actuacions proposades evidencia que el programa s’ajusta a les necessitats reals dels municipis i orienta els recursos cap als àmbits en què s’han detectat més mancances", segons explica la Diputació.
Adequació d’espais, climatització i accessibilitat
La convocatòria ha rebut sol·licituds corresponents a 235 ajuntaments i 3 entitats municipals descentralitzades. En conjunt, representen el 76 % dels municipis de la demarcació i més del 90 % de la població, sense comptar la ciutat de Barcelona. En total es duran a terme 972 actuacions en 407 equipaments culturals. La remodelació i adequació dels espais és la tipologia d’actuació més sol·licitada, amb 213 propostes, que inclouen millores en les instal·lacions, els equipaments i el mobiliari. La segueixen la instal·lació o renovació dels sistemes de climatització, ventilació i altres instal·lacions tèrmiques, amb 126 actuacions; les millores d’accessibilitat, amb 107, i la reparació de patologies estructurals o de problemes d’estanquitat dels edificis, amb 98.
Subscriu-te per seguir llegint
- Tere, última habitant d'un poble abandonat: «No em sento gens sola, aquí sempre hi ha...»
- Un mes després, què sabem de la desaparició d'un veí de Còrdova a Callús?
- Els secrets de l'hotel més exclusiu de la Costa Brava: ja té reservat el 35% de les habitacions del 2027
- Visitant de la riera de Merlès: 'Abans de la pandèmia, la riera s'omplia de cotxes
- Dolors Liria, degana del Col·legi de Psicologia de Catalunya: 'Si es prova l’intrusisme en el cas Andic, es podria denunciar per via penal
- La victòria d’Espanya al Mundial de futbol ha accentuat la fuga de votants de Junts a Aliança?
- Per què la Torre Lluvià només obre un dia al mes?
- L'Ajuntament es personarà contra els inculpats per l'onada d'incendis de contenidors a Manresa