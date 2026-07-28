ARTS VISUALS
L'Ajuntament de Manresa obre la convocatòria per presentar creacions artístiques per al Festival Jardins de Llum 2027
Les obres han d’estar relacionades amb la llum i l’aigua
El termini per presentar les propostes finalitza el 10 de setembre
Les peçes seleccionades es podran veure per la Festa de la Llum
Regió7
L’Ajuntament de Manresa, en col·laboració amb l’Associació Misteriosa Llum, ha obert la convocatòria per presentar creacions artístiques efímeres per a la pròxima edició del Festival Jardins de Llum 2027.
Tots els projectes que es presentin hauran d'estar estretament vinculats a les temàtiques de la llum i l'aigua. El termini per enviar les propostes s'acabarà el 10 de setembre, i la resolució de la selecció es comunicarà als participants el dia 2 d’octubre.
Una vintena d'instal·lacions al Centre Històric
Les obres seleccionades es podran visitar durant els dies 12, 13 i 14 de febrer de 2027, en el marc de la celebració de la Festa de la Llum, en un recorregut que comptarà amb una vintena d’instal·lacions i espectacles artístics distribuïts per diferents espais del Centre Històric de Manresa i que combinen llum i aigua.
Aspectes a valorar de les obres
La selecció dels projectes anirà a càrrec de l'organització del festival amb la incorporació d'experts en llum i art contemporani i es valorarà la innovació i l'aportació estètica de les propostes, l’adequació als espais de l'itinerari, la resistència a les inclemències meteorològiques, la utilització d'energies sostenibles i la capacitat de generar complicitats amb els diferents agents socials de la ciutat i d’implicar l’espectador.
Les inscripcions, fins al 10 de setembre
Cadascuna de les creacions seleccionades rebrà 2.000 euros en concepte d’honoraris, producció, muntatge i desmuntatge de l’obra i transports.
Les bases de la convocatòria es poden consultar en aquest enllaç i les propostes es poden presentar de forma telemàtica a través del següent enllaç. Més informació a Festival Jardins de Llum 2027.
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