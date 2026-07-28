Patrimoni
Les claus que permeten establir que la fortificació de Can Viladés, a Rajadell, va servir de punt de vigilància durant la Tercera Guerra Carlina
Una recerca històrica i arqueològica de la Diputació de Barcelona suggereix que podria tractar-se d'un assentament vinculat al bàndol carlí i en destaca la situació estratègica sobre el túnel de la línia de tren
Una recerca històrica i arqueològica a càrrec de la Diputació de Barcelona permet situar durant la Tercera Guerra Carlina (1872-1876) la fortificació de Can Viladés, a Rajadell, que s'emmarca en el conjunt patrimonial que també inclou la vil·la romana de Sant Amanç i els masos i església del mateix lloc.
Un refugi cobert i una garita integrada
La fortificació se situa en un turó que domina la vall de la riera de Rajadell i el pas de la línia ferroviària entre Manresa i Lleida. Està formada per un recinte amb planta en forma de L delimitat per murs de pedra seca, amb una extensió considerable i adaptat a l’orografia de l’indret. Conserva elements destacables, com ara un refugi cobert amb falsa cúpula i espitlleres, així com una garita integrada al mur perimetral.
Les claus: la presència del tren i una beina de munició
Les dades obtingudes de la recerca històrica i arqueològica permeten situar la fortificació de Can Viladés possiblement durant la Tercera Guerra Carlina, com a punt de vigilància i control de les comunicacions, objecte d’atacs i sabotatges recurrents en aquell període. La situació estratègica sobre el túnel de la línia fèrria, que es va posar en servei cap a l’any 1860, i la troballa d’una beina de munició d’aquest període, així ho corroboren.
L’anàlisi suggereix que podria tractar-se d’un assentament vinculat al bàndol carlí, construït amb criteris funcionals i de manera relativament ràpida, probablement aprofitant les feixes del lloc, amb una capacitat defensiva limitada i pensat com a refugi circumstancial per a petits destacaments.
Les bases per a futures intervencions i més recerca
Finalment, en l'estudi històric que la Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament de Rajadell s’estableixen les bases per a futures intervencions i es proposen noves línies de recerca arqueològica per aprofundir en la comprensió de l’estructura. El treball respon a la voluntat municipal d’aprofundir en el coneixement històric i arquitectònic d’un dels elements patrimonials més singulars del municipi que, l’any 2023, va ser declarat Bé Cultural d’Interès Local. S’emmarca en un projecte més ampli, de recuperació i posada en valor del conjunt de Can Viladés.
La recerca ha tingut un cost de 6.000 euros i ha estat dirigida per la Diputació de Barcelona, a través del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL), que reafirma d’aquesta manera el seu compromís amb la preservació del patrimoni i amb el suport als municipis en la recerca i difusió del seu llegat històric.
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