Casal Castellcir i la Biblioteca municipal de Moià, beneficiàries de l'ajut de la Diputació per als espais culturals
La comarca rebrà 300.000 euros del Programa sectorial de millora i reforma dels equipaments
Regió7
Castellcir, Castellterçol, Collsuspina, Estany i Moià són els municipis que es beneficiaran del Programa sectorial de millora i reforma dels equipaments culturals locals 2026 impulsat per la Diputació de Barcelona, que compta amb una dotació global de 15 milions d’euros.
Al Moianès la inversió destinada és de 343.050 euros per a sis equipaments dels cinc municipis que han demanat els ajuts i que compleixen els requisits.
Entre d’altres, algunes de les actuacions que es faran són obres són obres al Casal Castellcir i a la Biblioteca municipal 1 d’octubre de Moià.
Adequació d’espais, climatització i accessibilitat
En total, la convocatòria ha rebut sol·licituds corresponents a 235 ajuntaments i 3 entitats municipals descentralitzades. En conjunt, representen el 76 % dels municipis de la demarcació i més del 90 % de la població, sense comptar la ciutat de Barcelona. La remodelació i adequació dels espais és la tipologia d’actuació més sol·licitada, amb 213 propostes. La segueixen la instal·lació o renovació dels sistemes de climatització, ventilació i altres instal·lacions tèrmiques, amb 126 actuacions; les millores d’accessibilitat, amb 107, i la reparació de patologies estructurals o de problemes d’estanquitat dels edificis, amb 98. El programa parteix d'una diagnosi prèvia sobre l'estat dels equipaments culturals municiaps i finalment es duran a terme 972 actuacions en 407 equipaments culturals.
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