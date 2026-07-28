Neix “Comitent”, el primer cicle d’art contemporani al Convent de Sant Francesc
El Convent de Sant Francesc de Berga acollirà el proper 1 d'agost la primera edició de Comitent, un nou festival d’art contemporani comissariat pel col·lectiu berguedà Fame Chimica, coorganitzador de l'esdeveniment amb l'Ajuntmaent de Berga. L'espai es transformarà a partir de les 5 de la tarda i fins la mitjanit en un punt de trobada per a la performance, les arts visuals, el so i la investigació artística.
La primera edició del cicle reunirà vuit propostes de diverses disciplines d’una vintena d’artistes i creadors d’arreu del territori, que presentaran des d'una xerrada sobre la comunicació sonora a l’època medieval fins a un concert d’electrònica industrial, passant per propostes visuals i immersives, instal·lacions artístiques, performances o cinema d’autor. Així, participaran enguany a Comitent Lydia Canals i l’Associació Cultural Joan Amades; Balsareny Transistor i Ramon Gassó; Laura Castellet; Diego Tampanelli; Ester Polo; Helena Cases Sal; Tiger Menja Zebra i Pole Two.
Els participants al projecte treballaran “sota encàrrec”, a partir d’una proposta concreta formulada pels comissaris. Aquest plantejament pretén convertir cada intervenció en una resposta específica al context, a l’espai i als conceptes que articula el festival, segons detallen els organitzadors. Antonio Clavijo, membre de Fame Chimica diu sobre el nom del cicle que "Comitent era la persona que, sobretot en època medieval, feia un encàrrec artístic. Hem volgut recuperar aquesta idea i traslladar-la al present". Segons Clavijo, "la proposta busca aprofitar les potencialitats del Convent de Sant Francesc i normalitzar les pràctiques contemporànies en un espai on la tradició té molt de pes. Ens interessa aquest diàleg perquè, quan fem una pràctica contemporània, també estem assentant les bases d’una nova tradició. Ens agrada recordar que allò que avui és tradició o folklore, en el seu moment, probablement també va ser experimentació o avantguarda”.
Fame Chimica
Fame Chimica és un grup híbrid de creadors amb més d’onze anys de trajectòria en l’àmbit de la performance, l’audiovisual, les instal·lacions artístiques i sonores i altres formes d’experimentació contemporània. El col·lectiu té experiència en gestió i organització d’esdeveniments artístics. Recentment, ha inaugurat CAIRE a Cal Marçal (Puig-reig), un espai destinat a acollir nous processos, trobades i projectes culturals. Sheila Moreno, membre de Fame Chimica, detalla que que “el comissariat artístic és un àmbit que el col·lectiu ha treballat amb menor intensitat, però suposa una oportunitat i un repte per fer créixer el projecte”. Amb Comitent, Fame Chimica assegura fer "un pas més en la voluntat d’impulsar estructures de producció artística des del Berguedà i de generar xarxes de col·laboració entre creadors locals i externs".
"Descentralitzar" la cultura
Comitent, que presenta un cartell dissenyat per Jennifer Moreno, també de Fame Chimica, neix amb la voluntat d’esdevenir un espai de "producció, experimentació i trobada per a les pràctiques artístiques contemporànies al territori". El festival aposta per una mirada "descentralitzada" de la cultura i vol situar Berga com una ciutat capaç d’atraure "propostes heterodoxes i de generar diàlegs entre artistes, públics i comunitat", expliquen els organitzadors del cicle. Més que un festival, asseguren les mateixes fonts, "Comitent es proposa com un dispositiu d’encàrrec, convivència i risc creatiu que posa en relació el patrimoni arquitectònic del Convent de Sant Francesc amb les formes més experimentals de l’art contemporani local". Paloma Sánchez, membre de Fame Chimica, expressa la voluntat que el cicle Comitent tingui continuïtat: “La idea és que el cicle que s’inicia a Berga, tingui continuïtat i es puguin fer diferents edicions al llarg de l’any, però també volem fer xarxa i expandir-lo al Berguedà i, fins i tot, a altres comarques de Catalunya".
Un espai històric per a noves pràctiques
Fundat al segle XIV i convertit avui en un dels principals equipaments culturals del municipi, el Convent de Sant Francesc s’ha consolidat a la capital berguedana com un espai de referència per a exposicions, activitats artístiques i esdeveniments vinculats a la cultura contemporània.
Ermínia Altarriba, regidora de Programació Cultural de l’Ajuntament de Berga, recorda que el Convent de Sant Francesc "es va inaugurar amb l’exposició dedicada a l’artista Joan Ferrer i la voluntat és donar continuïtat a aquest equipament cultural perquè aculli activitats de música, teatre, dansa, poesia..."
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