Una sèrie documental fa immortals les vivències dels veïns del nucli antic de Berga
L’ajuntament presenta avui els dos primers vídeos d’una sèrie de vuit peces audiovisuals que volen preservar la memòria oral del barri vell
Regió7
Dignificar i revitalitzar el Barri Vell de Berga i preservar-ne la història a través dels records i les vivències del veïnat. Aquesta és la finalitat de Vides del Barri Vell de Berga, la sèrie de vuit peces audiovisuals que, avui al carrer de l’Harmonia (21.30 h), estrena els seus dos primers episodis. Fruit del treball del periodista Dani Perona, l’historiador Albert Rumbo, el càmera Albert Garrido i els editors Jordi Extremera i Carles Francitorra, va ser la proposta guanyadora —d’àmbit cultural— dels pressupostos participatius de 2025. El projecte l’han impulsat les àrees de Participació Popular i Cultura de l’Ajuntament de Berga amb la col·laboració de Cal Blanxart i l’Arxiu Comarcal del Berguedà i la iniciativa també s’emmarca en el projecte La Cultura ets tu!, que disposa del suport de la Diputació de Barcelona.
Entrevistes i un enregistrament documental complet de la vida quotidiana del Barri Bell de Berga; activitat comercial, festes i tradicions incloses. La recerca s’ha centrat principalment en la zona del Capdamunt de la Vila, el nucli més antic de la ciutat emmurallada, tot i que també hi han participat veïns i veïnes d’altres zones de la ciutat. El resultat? Un conjunt documental titulat Vides del Barri que immortalitza, en forma de vuit vídeos curts de caràcter temàtic, tot allò que forma part de la memòria col·lectiva del barri.
Festes, tradicions i veïnatge
Les dues primeres peces audiovisuals estan dedicades a Festes i tradicions i a la Vida al carrer i veïnatge i recullen els testimonis i les experiències de Maria Lluïsa Vilalta Vilalta, Palmira Camprubí Bars, Josep Freixa Ñaco, Roser Farràs Casòliva, Roger Cortina Farràs, Josepa Casafont Blanch, Carme Lladó Rujas, Isabel Massanés Albero, Neus Calonge Forés i Ramona Pons Ferrer. Veïns i veïnes que, responent davant la càmera de Garrido a les preguntes del Perona, han contribuït a la preservació del patrimoni oral de Berga.
Durant els pòxims mesos, es programaran diversos actes públics i es presentaran la resta de peces dedicades a la Guerra Civil, l’escola, la mort, el paper de la dona, els oficis i el comerç, entre d’altres. Les entrevistes, íntegres, quedaran dipositades a l’Arxiu Comarcal del Berguedà, preservant així una memòria col·lectiva que, si no, hauria desaparegut.
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