El Konvent de Cal Rosal debatrà sobre el futur de la Viquipèdia
Una residència internacional reunirà al Berguedà editores, artistes i investigadores, coincidint amb el 25è aniversari de l'enciclopèdia lliure
Regió7
Una desena d’editories, investigadores, artites i activistes procedents de diversos països d’Europa i Amèrica del Nord s’aplegaran del 3 al 16 d’agost al Konvent de Cal Rosal en la residència internacional «Editar és un acte d’amor», per conviure, editar i pensar col·lectivament el futur de la Viquipèdia i del coneixement lliure. La iniciativa coincideix amb el 25è aniversari de Viquipèdia i parteix de la idea, diuen els seus promotors, que «editar és una forma de cuidar la memòria col·lectiva».
«En un ecosistema digital cada vegada més dominat per plataformes privades i sistemes d’intel·ligència artificial entrenats sobre enormes corpus de dades, la Viquipèdia continua sent una de les poques grans infraestructures digitals sostingudes principalment per una comunitat internacional de persones voluntàries. Una infraestructura imperfecta, plena de tensions i biaixos, però també extraordinària, que continua demostrant que és possible construir coneixement de manera oberta i col·laborativa», explica Marta Delatte, coorganitzadora de la residència. El projecte proposa un espai per debatre què falta encara a la Viquipèdia i també quines condicions fan possible participar en la construcció del coneixement compartit.
Durant quinze dies, les participants treballaran en la creació i millora d’articles de la Viquipèdia, Wikidata i Wikimedia Commons, compartiran metodologies de recerca i documentació, debatran sobre els biaixos dels sistemes de coneixement i exploraran formes més sostenibles, inclusives i feministes d’habitar les tecnologies digitals, segons avancen els promotors de l’esdeveniment.
La residència s’obrirà també al públic amb dues activitats. Coincidint amb l’eclipsi total de Sol visible des de Catalunya, Amical Wikimedia organitzarà una marató d’edició dedicada a ampliar i millorar els continguts sobre aquest fenomen astronòmic a la Viquipèdia. El 14 d’agost, la residència culminarà amb el 1r Aplec de Pensament sobre Coneixement Obert, una jornada de debat que reunirà investigadores, editores, activistes i persones vinculades a la cultura lliure per compartir reflexions sobre els futurs del coneixement compartit.
Producció cultural i cures
Una de les particularitats del projecte és que ha estat dissenyat tenint en compte les condicions materials que sovint dificulten la participació en aquest tipus d’iniciatives. Així, dues de les participants i una de les organitzadores assistiran a la residència amb les seves criatures per fer visible, diu l’organització, «que la criança i les cures no són un obstacle per a la producció cultural, sinó una part imprescindible dels ecosistemes de coneixement que volem construir».
Concebuda també com un laboratori de recerca, la residència forma part del procés de documentació i escriptura de l’assaig «Editar és un acte d’amor», de la investigadora Marta Delatte —coorganitzadora del projecte—, que explora la Viquipèdia com a «infraestructura de memòria col·lectiva i les possibilitats de construir una relació crítica amb la intel·ligència artificial des de les pràctiques de cura, el voluntariat i el coneixement compartit».
Les participants arribaran des de Barcelona, Vilassar de Mar, Berlín, Porto, Roma, Cardiff, Tiohtià:ke (Mont-real), Pittsburgh, Charlottesville (Virgínia) i Perth (Escòcia), convertint durant dues setmanes el Konvent en un espai internacional de treball, convivència i experimentació.
Situat a l’antiga colònia tèxtil de Cal Rosal, el Konvent es reivindica com un punt de trobada per a artistes, investigadores i creadores d’arreu. En aquest context, la residència defensa «el valor del temps compartit, de les converses lentes i de la convivència com a condicions imprescindibles per pensar i construir coneixement». Així, «en un moment en què la rapidesa, l’automatització i la productivitat marquen cada vegada més la nostra relació amb la tecnologia, ‘Editar és un acte d’amor’ proposa el contrari: aturar-se, contrastar, conversar, editar i imaginar altres maneres d’escriure la nostra memòria a Internet», argumenten els organitzadors.
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