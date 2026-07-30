El Festival de Música Clàssica de Sant Fruitós arriba avui al 125è concert: "serà una nit fantàstica"
El certamen fundat per Mireia Pintó i Vladislav Bronevetzky celebrava, enguany, la seva XXXIIa edició
Les bandes sonores de pel·lícula seran les protagonistes de l'actuació de clausura d'aquest vespre al Món Sant Benet
De pel·lícula. El Festival Internacional de Música Clàssica de Sant Fruitós de Bages tanca avui (22.15 h) la seva XXXIIa edició i ho fa als Jardins de Món Sant Benet amb el concert número 125, un programa de bandes sonores de pel·lícula And the winner is... a càrrec de l'Orquestra Solistes de Catalunya, el duo pianístic Carles Lama i Sofia Cabruja, i el director Natanael Espinoza. L'aniversari, però, ha agafat per sorpresa a la fundadora: "No m'ho havia parat a pensar", diu, rient, la mezzosoprano Mireia Pintó (Manresa, 1968).
El festival va començar l’any 1995 a l’església parroquial de Sant Fruitós arran de la iniciativa de Pintó i del pianista rus establert a Sant Fruitós Vladislav Bronevetzky. Ara, trenta-dues edicions després, arriba amb The Crown, Star Wars, West Side Story, Billie Elliot i Elvis, entre d'altres, al concert que en fa 125.
"És un programa que crea moltes expectatives", diu Pintó, i que funciona: "atrau una franja d'edat més baixa" a un festival que, sovint, no es caracteritza per la presència de públic jove. "En general, es creu que per anar a un concert de música clàssica s'ha de ser un expert, però és una idea errònia", assegura la mezzosoprano, i afegeix: "no tothom qui visita una exposició és un mecenes ni qui va a un restaurant Michelin un cuiner gurmet". Per a la cantant, l'important és "deixar-se seduir per l'experiència" i les pel·lícules són l'excusa perfecta. Els oients escolten cançons que reconeixen i "sense adonar-se'n" estan en un concert amb orquestra i un format de clàssica".
The Crown en farà l'obertura i la primera part —que inclou un medley d'Star Wars— acabarà amb West Side Story. Un programa intergeneracional que, com en el festival, "tothom hi pot trobar el que li agrada". L'inici de la segona part el donaran Els set magnífics que, seguits de Billy Elliot, sonaran en una vetllada que tancarà Elvis, el rei del rock. Estrelles i grans noms de la història de la música per a un festival que, com diu Jaume Grandia, col·laborador de Regió7, ha gaudit de grans artistes internacionals de la música clàssica i operística com Ainhoa Arteta, Teresa Berganza, Jaume Aragall, Joan Pons o Jordi Savall, entre d'altres. Com també de "músics i cantants, tant consagrats com emergents de les nostres comarques", continua Grandia, qui ha donat a conèixer la xifra de concerts.
"És molt difícil", respon Pintó a la pregunta sobre quines són les actuacions més destacades el Festival, "tots els concerts són especials". Pintó ha actuat pràcticament cada any a Sant Fruitós. Cofundadora juntament amb Vladislav Bronevetzky, el seu marit, afirma que el certamen "és com la nostra criatura", i que "ha crescut paral·lelament al nostre fill, que, de fet, és més petit (riu)".
Tot i que la música sigui "efímera", diu la mezzosoprano, el Festival Internacional de Música Clàssica de Sant Fruitós de Bages "és part del patrimoni cultural del poble". "Catalunya és gran", continua, "però hi ha poques propostes descentralitzades". Però el Festival de Sant Fruitós n'és una i, avui, amb And the winner is... "serà una nit fantàstica".
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