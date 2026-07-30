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El Voilà arriba amb concerts, gastronomia i DJ a Sant Fruitós

Els dies 7, 8 i 9 d'agost, el Cobert de la Màquina de Batre acollirà diverses propostes musicals i de restauració amb entrada gratuïta.

El projecte tindrà continuïtat durant la tardor i l'hivern, amb la incorporació del municipi al cicle itinerant Tributs en Tribu

Cobert de la màquina de batre

Cobert de la màquina de batre / Ajuntament de Sant Fruitós

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Regió7

Manresa

Els dies 7, 8 i 9 d'agost, el Voilà porta al Cobert de la Màquina de Batre de Sant Fruitós música en directe, gastronomia i sessions de DJ, amb entrada gratuïta. El projecte tindrà continuïtat durant la tardor i l'hivern, amb la incorporació del municipi al cicle itinerant Tributs en Tribu, que portarà concerts de bandes tribut.

El projecte musical Voilà inicia la programació aquest divendres 7 d'agost, a les 10 del vespre, amb l'actuació de Sultans of Swing, una de les bandes tribut a Dire Straits més reconegudes, que oferirà un recorregut pels grans èxits de la mítica formació britànica. El concert finalitzarà a les 12 de la nit.

L'endemà, el dissabte 8 d'agost, la música continuarà a partir de les 7 de la tarda amb una sessió DJ Remember dedicada als grans èxits dels anys 80 i 90, fins les 11 de la nit. Finalment el diumenge 9 se celebrarà un vermuteig a partir de 2/4 d’1 del migdia amb una proposta de concert sorpresa que finalitzarà pels volts de les 3 del migdia.

Cartell de la programació del Voilà dels dies 7,8 i 9 d'agost a Sant Fruitós

Cartell de la programació del Voilà dels dies 7,8 i 9 d'agost a Sant Fruitós / Imatge promocional

Però l'arribada de Voilà a Sant Fruitós de Bages no es limitarà a aquest primer cap de setmana. El projecte continuara en els mesos de tardor i hivern, amb elcicle itinerant de concerts de bandes tribut Tributs en Tribu. Properament es donaran a conèixer les primeres actuacions.

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Amb aquesta col·laboració, l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages reforça la seva aposta per ampliar l'oferta cultural i d'oci del municipi, impulsant propostes musicals de qualitat i oferint noves oportunitats perquè la ciutadania gaudeixi de la música en directe.

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