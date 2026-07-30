El Voilà arriba amb concerts, gastronomia i DJ a Sant Fruitós
Els dies 7, 8 i 9 d'agost, el Cobert de la Màquina de Batre acollirà diverses propostes musicals i de restauració amb entrada gratuïta.
El projecte tindrà continuïtat durant la tardor i l'hivern, amb la incorporació del municipi al cicle itinerant Tributs en Tribu
Regió7
Els dies 7, 8 i 9 d'agost, el Voilà porta al Cobert de la Màquina de Batre de Sant Fruitós música en directe, gastronomia i sessions de DJ, amb entrada gratuïta. El projecte tindrà continuïtat durant la tardor i l'hivern, amb la incorporació del municipi al cicle itinerant Tributs en Tribu, que portarà concerts de bandes tribut.
El projecte musical Voilà inicia la programació aquest divendres 7 d'agost, a les 10 del vespre, amb l'actuació de Sultans of Swing, una de les bandes tribut a Dire Straits més reconegudes, que oferirà un recorregut pels grans èxits de la mítica formació britànica. El concert finalitzarà a les 12 de la nit.
L'endemà, el dissabte 8 d'agost, la música continuarà a partir de les 7 de la tarda amb una sessió DJ Remember dedicada als grans èxits dels anys 80 i 90, fins les 11 de la nit. Finalment el diumenge 9 se celebrarà un vermuteig a partir de 2/4 d’1 del migdia amb una proposta de concert sorpresa que finalitzarà pels volts de les 3 del migdia.
Però l'arribada de Voilà a Sant Fruitós de Bages no es limitarà a aquest primer cap de setmana. El projecte continuara en els mesos de tardor i hivern, amb elcicle itinerant de concerts de bandes tribut Tributs en Tribu. Properament es donaran a conèixer les primeres actuacions.
Amb aquesta col·laboració, l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages reforça la seva aposta per ampliar l'oferta cultural i d'oci del municipi, impulsant propostes musicals de qualitat i oferint noves oportunitats perquè la ciutadania gaudeixi de la música en directe.
- Un treballador mort en un accident a la mina de Súria
- El cas de Leyla Kazim, la dona que no va fer res a la feina durant un any: «Vaig deixar de treballar per veure quant trigaria algú a adonar-se’n»
- Els divuit punts on veure l'eclipsi del 12 d'agost a Catalunya
- Pau Simon, el jove mort en l'accident a la mina de Súria que dirigia un gimnàs a Santpedor
- La mort de Pau Simon eleva a set els miners morts al Bages en onze anys
- El poble més fresc d'Espanya a l'estiu és a 4 hores de Manresa: al juliol la màxima ronda els 24 graus i els veïns dormen amb manta
- SOS Senglars reclama aturar les batudes després de rebre denúncies de veïns per trets durant la nit a prop de casa
- La mina on s'ha produit l'accident mortal a Súria va passar una revisió de seguretat la setmana passada