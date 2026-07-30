Una vuitantena d'actors amateurs assagen al Conservatori "El retaule del flautista"
El muntatge participatiu dirigit per Sílvia Sanfeliu es podrà veure el 13 de setembre al teatre Conservatori
Regió7
Prop d'una vuitantena d'actors i actrius de teatre amateur del Bages i del Moianès aprofiten l'estiu per assajar (i preparar) una de les sàtires més populars del teatre català: El retaule del flautista. Escrit per Jordi Teixidor i Carles Berga el 1968 i ara dirigit per Sílvia Sanfeliu, el muntatge participatiu es podrà veure el 13 de setembre al teatre Conservatori en dues funcions (12 h i 18 h).
La iniciativa de representar aquesta obra neix de l'èxit del muntatge participatiu La Santa Espina d'Àngel Guimerà, que es va estrenar el 2024 al teatre Conservatori. En aquella ocasió i amb la participació de diverses entitats, van ser una seixantena els artistes que van pujar a l'escenari. Aquesta primera proposta va tenir una molt bona rebuda i ara l'Associació Cultural El Galliner i el Kursaal de Manresa impulsen una nova producció comunitària: El retaule del flautista, sota la direcció de Sílvia Sanfeliu.
L'obra és fruit d’una convocatòria oberta a tota la ciutadania i compta amb la participació d’alumnes de l’Aula d’Arts Escèniques del Kursaal, el Grup Teatral Espantall i el Cor manresà Anderdoc, i de persones que, tot i formar part d’altres entitats del Bages, hi participen a títol individual.
D'El flautista d'Hamelin a la sàtira
El retaule del flautista que Jordi Teixidor i Carles Berga van escriure el 1968 parteix d'El flautista d'Hammelin, però converteix la llegenda alemanya escrita pels germans Grimm en una sàtira mordaç sobre la corrupció dels poders establerts. A Manresa, la ironia del flautista va arribar el 1971, de la mà del Grup de Teatre C.I.E del Centre Excursionista de la Comarca del Bages que, sota la direcció escènica de Lluís Tuneu i la direcció musical de Josep M. Solà i Onofre Boqué, va portar l'obra Sala Loyola el 5 de juny i el 25 de setembre.
El 1973, al Teatre Nou Esplai d'Artés també va rebre l'obra i el sis de juliol de 1974 se'n va poder veure una segona funció (aquest cop a l'aire lliure). Aquell mateix any, l'obra també va arribar a Berga. Cinquanta anys després, a la Torre de Casanova de Moià, 70 persones de les quals van participar en aquest muntatge de l'any 1974, —incloent-hi el director, Víctor Berenguer—, van fer una trobada de commemoració de l’estrena.
Els dies 4 i 5 de març de 1982 i dins del Cicle de teatre per a escoles, a la sala Tabola de Manresa El retaule del Flautista tornava amb tres representacions. Les obres van acollir 1.340 espectadors en horari escolar. El 26 d'abril de 1997 va ser l'últim cop que la sàtira de Teixidor i Berga es va poder veure a Manresa. L'espectacle, programat pel Galliner, el van dirigir Joan Lluís Bozzo i Joan Vives i es va representar al Pavelló del Nou Congost davant de 1.206 persones. Entre l’elenc hi figuraven actors i actrius com: Gemma Brió, Miquel Murga, Àlex Brandemühl, Enric Arquimbau i músics com Eduard Iniesta, entre d’altres.
Ara, el muntatge participatiu torna a la capital del Bages. Se n'han programat dues funcions el 13 de setembre al Teatre Conservatori. Les entrades tenen un preu de 12 euros (10 euros per a majors de 65 anys i 6 euros per a menors de 30 anys i Carnet Galliner) i es poden comprar a les taquilles del Kursaal i per internet www.kursaal.cat.
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