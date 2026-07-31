La Diputació de Barcelona renova la xarxa de bibliobusos per reforçar l'accés a la lectura pública
Diversos pobles del Bages i el Berguedà tindran nous busos i millores en les parades
Regió7
La Diputació de Barcelona modernitzarà la seva xarxa de bibliobusos mitjançant BIBLIOBÚS+, un projecte que reforçarà el servei de lectura pública als municipis menys poblats amb vehicles més sostenibles, noves fórmules de préstec i unes parades de servei més accessibles. BIBLIOBÚS+ té un pressupost global de 3.433.000 euros i ha obtingut una subvenció d’1.373.200 euros del Fons Europeu de Desenvolupament Regional, en el marc del Programa FEDER de Catalunya 2021-2027, cofinançat per la Unió Europea. L’ajut europeu cobreix el 40% del cost total, mentre que la Diputació de Barcelona aportarà els 2.059.800 euros restants.
La principal actuació del projecte serà la substitució de cinc vehicles que han superat la seva vida útil. La renovació no comportarà l’ampliació del nombre de línies, sinó que permetrà garantir la continuïtat del servei actual amb vehicles més segurs i eficients. La nova flota estarà formada per quatre nous bibliobusos grans per a les línies dels bibliobusos Cavall Bernat, Guilleries, Montnegre i Puigdon, un nou vehicle lleuger destinat a la línia del Bibliobús Serra del Cadí i la transformació a GLP del Bibliobús Pedraforca. Els nous bibliobusos tindran, per tant, la consideració de vehicles nets d’acord amb la normativa europea. També incorporaran nous equipaments interiors, mobiliari i solucions tecnològiques que, com ara, els permetin funcionar com una biblioteca completa.
Precisament, bona part d'aquests nous bibliobusos afecten a municipis de la Catalunya Central. El Bibliobús Cavall Bernat dona servei a Castellfollit del Boix, Rajadell i Sant Mateu de Bages; el Bibliobús Serra del Cadí circula entre diversos municipis del Berguedà en els que s'inclouren Capolat, Castell de l’Areny, Castellar de n’Hug, Castellar del Riu, l’Espunyola, Fígols, Gaià, Montclar, Mura, la Nou de Berguedà, la Quar, Sagàs, Sant Jaume de Frontanyà, Santa Maria de Merlès, Talamanca i Viver i Serrateix; i Bibliobús Pedraforca és el de Borredà, Montmajor, Saldes i Vallcebre.
Una flota més sostenible i eficient
Els bibliobusos recorren, de mitjana, uns 17.500 quilòmetres anuals per vehicle. La substitució d’aquestes 5 unitats permetrà reduir les emissions contaminants, el soroll, el consum energètic, les incidències mecàniques i els costos de manteniment. L’altra gran innovació inclosa al projecte BIBLIOBÚS+ és la instal·lació de vint armariets tecnificats de recollida i retorn de documents. Aquests dispositius estaran connectats amb el sistema de préstec de la Xarxa de Biblioteques Municipals i permetran recollir reserves i retornar documents fora de l’horari de pas del bibliobús o del seu punt habitual de parada.
BIBLIOBÚS+ també millorarà les parades del servei en cinc municipis mitjançant la instal·lació de mobiliari urbà i elements de confort i senyalització. Les actuacions podran incloure marquesines o elements d’ombra, bancs, cartelleres i senyalització específica per fer més visible i identificable el punt de servei. L’objectiu és convertir la parada en un espai d’espera, lectura i trobada més còmode i integrat en l’espai públic
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