Gaudí no passa mai de moda: sis llibres sobre el geni modernista
En motiu del centenari de la seva mort i amb la Sagrada Família més alta que mai, abunden les obres sobre l’arquitecte català
Antoni Gaudí va morir atropellat per un tramvia el 10 de juny de 1926. Havia deixat la Sagrada Família a mig fer, però també havia convertit Barcelona en una joia modernista. Ara, cent anys després de la seva mort, nombroses publicacions en recullen la trajectòria: Novel·les, biografies i còmics de temàtica religiosa, llibres per a tots els gustos i edats. A continuació, se'n recullen sis, tots disponibles a les llibreries de Manresa.
100 coses que no saps de Gaudí
Josep maria claraso
Cossetània | 17,40 euros | Divulgació
100 anys de la mort de Gaudí i 100 coses per aprendre’n. Aquesta és la proposta del llibre de divulgació historico-artística sobre el geni del modernisme. Curiositats i anècdotes que no tothom sap.
El secreto de Gaudí
Diversos autors
Kyrie Libros | 23 euros | Espiritualitat i religió
Un homenatge en format còmic que submergeix el lector en l’univers arquitectònic del modernista a través de la dimensió espiritual i religiosa de l’artista. Una història sobre la bellesa, la fe i l’art com un camí cap a la vida eterna. Com Gaudí, que encara camina.
Antoni Gaudí, vida i obra
Armand Puig Tàrrech
Raval Pòrtic | 22,90 euros | Biografia
Resultat d’una llarga i minuciosa recerca, Armand Puig ofereix la biografia de Gaudí actualment més rigurosa. Fugint de la ficció, l’escriptor explica a Gaudí des de l’objectivitat de la seva obra: influències, història, espiritualitat i estètica. Gaudí en el seu més fidel retrat.
Gaudi. L'arquitecte de les formes impossibles
Jordi Folk
Barcanova | 14,50 euros | Infantil i juvenil
Com va ser la infantesa de Gaudí? D’on va sorgir el talent que el duria al cim de l’art modernista? Com va convertir Barcelona en la joia arquitectònia que és avui en dia? Un llibre il·lustrat per acostar als joves el geni català.
Jo, Gaudí
Xavier Güell
Galaxi Gutenberg | 18,90 euros | Novel·la
Realitat i ficció es donen la mà en una novel·la en la qual Gaudí es confessa. Construït a partir de vint-i-una cartes escrites mentre es refeia d’una greu malaltia a la Cerdanya, el llibre no és una novel·la històrica sinó una narració que mostra el costat més humà de l’arquitecte
Gaudiana
César Alcalá
Funambulista | 17,20 euros | Biografia
Un viatge a través de l’obra de Gaudí que permet conèixer la vida de l’arquitecte a través de les seves obres. La vitrina Comella, el quiosc Girossi, la Sala Mercè o las missions de Tánger. Alcalá troba (i ajuda al lector a trobar) les joies més desconegudes de l’artista.
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