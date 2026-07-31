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Gaudí no passa mai de moda: sis llibres sobre el geni modernista

En motiu del centenari de la seva mort i amb la Sagrada Família més alta que mai, abunden les obres sobre l’arquitecte català

Prestatge de novetats de la llibreria Parcir de Manresa, plena de llibres sobre Gaudí

Prestatge de novetats de la llibreria Parcir de Manresa, plena de llibres sobre Gaudí / M.P.

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Mar Peñarroja Paz

Mar Peñarroja Paz

Manresa

Antoni Gaudí va morir atropellat per un tramvia el 10 de juny de 1926. Havia deixat la Sagrada Família a mig fer, però també havia convertit Barcelona en una joia modernista. Ara, cent anys després de la seva mort, nombroses publicacions en recullen la trajectòria: Novel·les, biografies i còmics de temàtica religiosa, llibres per a tots els gustos i edats. A continuació, se'n recullen sis, tots disponibles a les llibreries de Manresa.

100 coses que no saps de Gaudí

Josep maria claraso

Cossetània | 17,40 euros | Divulgació

100 anys de la mort de Gaudí i 100 coses per aprendre’n. Aquesta és la proposta del llibre de divulgació historico-artística sobre el geni del modernisme. Curiositats i anècdotes que no tothom sap.

El secreto de Gaudí

Diversos autors

Kyrie Libros | 23 euros | Espiritualitat i religió

Un homenatge en format còmic que submergeix el lector en l’univers arquitectònic del modernista a través de la dimensió espiritual i religiosa de l’artista. Una història sobre la bellesa, la fe i l’art com un camí cap a la vida eterna. Com Gaudí, que encara camina.

Antoni Gaudí, vida i obra

Armand Puig Tàrrech

Raval Pòrtic | 22,90 euros | Biografia

Resultat d’una llarga i minuciosa recerca, Armand Puig ofereix la biografia de Gaudí actualment més rigurosa. Fugint de la ficció, l’escriptor explica a Gaudí des de l’objectivitat de la seva obra: influències, història, espiritualitat i estètica. Gaudí en el seu més fidel retrat.

Gaudi. L'arquitecte de les formes impossibles

Jordi Folk

Barcanova | 14,50 euros | Infantil i juvenil

Com va ser la infantesa de Gaudí? D’on va sorgir el talent que el duria al cim de l’art modernista? Com va convertir Barcelona en la joia arquitectònia que és avui en dia? Un llibre il·lustrat per acostar als joves el geni català.

Jo, Gaudí

Xavier Güell

Galaxi Gutenberg | 18,90 euros | Novel·la

Realitat i ficció es donen la mà en una novel·la en la qual Gaudí es confessa. Construït a partir de vint-i-una cartes escrites mentre es refeia d’una greu malaltia a la Cerdanya, el llibre no és una novel·la històrica sinó una narració que mostra el costat més humà de l’arquitecte

Gaudiana

César Alcalá

Funambulista | 17,20 euros | Biografia

Un viatge a través de l’obra de Gaudí que permet conèixer la vida de l’arquitecte a través de les seves obres. La vitrina Comella, el quiosc Girossi, la Sala Mercè o las missions de Tánger. Alcalá troba (i ajuda al lector a trobar) les joies més desconegudes de l’artista.

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