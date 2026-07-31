L'escena catalana, protagonista de la 6a edició de Nits als Pins
Alosa, Mazoni, Joan Miquel Oliver i Remei de Ca la Fresca són els quatre artistes que actuaran al Parc dels Pins del Metge de Vilada
A Vilada ja fa sis anys que, al juliol, el Parc dels Pins del Metge es converteix en l’escenari del cicle Nits als Pins. La iniciativa va néixer l’any 2021 amb la intenció de «portar al berguedà una proposta que no existia», diu Joaquim Espelt Santandreu, alcalde de Vilada i que combinés artistes emergents amb músics més consolidats que «normalment no es poden veure en escenaris tan petits», continua Espelt. Aquest any, el cartell, format pel duet Alosa (avui), Mazoni (demà), Joan Miquel Oliver (7 d’agost) i el Remei de Ca la Fresca (14 d’agost), compleix perfectament amb el propòsit. Tots els concerts són a les 22 h i tenen un preu de 15,36 euros.
El cicle arranca avui amb el duet Alosa, format per Giulietta Vidal i Irene Romo, que presentarà el seu primer disc, El primer cant del matí. «Creiem que Alosa serà el concert més fort del programa», explica l’alcalde. De fet, que Alosa obri el festival no és casualitat: «el primer cap de setmana és sempre el que atrau més públic». Mantenint l’essència del cicle, el següent en actuar és Mazoni (Jaume Pla), un artista plenament consolidat i amb una llarga trajectòria, que també presentael seu nou disc, Banderes per daltònics.
Alosa
«El primer cant del matí»
Giulietta Vidal (veu i percussions) i Irene Romo (veu, violoncel i percussions) són Alosa, el grup emergent que ha renovat la música folklórica catalana. El grup, que va actuar als Carlins de Manresa l’octubre de l’any passat, va assegurar que els «agrada molt versionar cançons populars». La Marieta Cistellera i El Cant dels Ocells amb un toc festiu en són alguns exemples.
Alosa presenta avui a Nits als Pins (22 h) el seu disc de debut, El primer cant del matí, nou cançons (temes propis i versions), que consoliden la seva proposta. S’espera que el concert aplegui un gran nombre de públic.
Joan Miquel Oliver, l’ànima d’Antònia Font, el mític grup de Mallorca, serà el tercer en pujar a l’escenari (7 d’agost). Com els artistes que el precedeixen, Oliver arriba a Vilada amb el seu darrer disc, Roïssos, un treball íntim i molt poètic que reforça la seva trajectòria en solitari. Nits als Pins tancarà amb el quartet del Montseny Remei de Ca La Fresca (14 d’agost) que tocarà en directe el seu segon àlbum L’ham de la pregunta.
«Volem reivindicar l’espai natural i aprofitar-lo per portar actuacions en acústic, que combinen perfectament amb el parc», assegura Joaquim Espelt. El festival té un aforament màxim de 400 persones i tot i que acostuma a tenir un públic adult (major de 35), intenta incloure propostes que atreguin, també, al públic jove, com és, enguany, Alosa. «Nits als Pins ha trascendit al municipi», explica l’alcalde que, assegura, «rebem públic d’altres comarques». Finançat per la Generalitat i la Diputació de Barcelona, i possible gràcies als voluntaris i mitjans del poble, Nits als Pins s’ha convertit en un referent al territori que espera continuar sumant edicions.
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