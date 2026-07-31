Margaridó arriba renovada i amb gairebé totes les entrades venudes
La representació popular a Sant Martí Sesgueioles estrena una nova versió sense perdre les arrels i espera reunir prop de 600 espectadors en dues funcions
El compte enrere definitiva per a l’estrena de Margaridó ja s’ha posat en marxa. Aquest dissabte, 1 d’agost, el poble de Sant Martí Sesgueioles es convertirà en l’escenari d’aquesta representació, que compta amb més de trenta anys d’història al municipi. La presidenta de la Corriola, l’associació cultural promotora de Margaridó, Maite, explica com s’ha preparat l’obra en els instants previs a l’estrena.
Enguany, Margaridó arriba amb una renovació artística important sense renunciar a la seva essència. "Volíem que cada director que assumeixi la representació també hi deixi la seva empremta", assegura Maite. Si en l'anterior edició Pilar Guardiola va apostar per una teatralització més marcada del poema original, enguany Gemma Ripoll i Joana Sobranyes han adaptat l'obra al seu propi estil, aportant-hi una nova mirada.
Més d’un any de preparatius
El procés de preparació ha estat llarg i intens. La feina va començar fa més d'un any amb una crida oberta a totes les persones interessades a participar-hi, tant de Sant Martí Sesgueioles com d'altres municipis de l'entorn, com Jorba, Sant Ramon o Calaf.
En les hores prèvies a la representació encara queden per ultimar diversos detalls logístics. L’últim assaig amb so i llums, divendres 31 al vespre, segons Maite, comporta "una mica de nerviosisme".
Una de les singularitats de Margaridó és que transforma la plaça del poble en un gran escenari a l'aire lliure. La presidenta de la Corriola qualifica aquest fet com un dels principals reptes de la producció. "Muntar les grades, arreglar el pàrquing, dirigir bé el públic cap a la plaça i habilitar els accessos; és una construcció de la qual parteixes de zero."
"És molta gent i moltes coses que s'han de coordinar alhora", resumeix la presidenta, que també destaca la implicació de les dues directores i del productor Jaume Cabana durant tot el procés.
Una resposta del públic molt favorable
L'acollida del públic ha estat molt positiva. L’aforament total entre les dues funcions programades per a dissabte —a les nou i a les onze de la nit— és de 600 persones. "Devem estar a les 550 entrades venudes; ens deuen faltar unes 50 o 60 per fer el ple, i la primera sessió està exhaurida, ja la vam omplir fa dies."
Des de l'organització també valoren molt positivament aquesta resposta, especialment tenint en compte que coincideix amb altres activitats d'estiu al territori. Tot apunta que la major part del públic arribarà del mateix municipi i de la comarca de l'Anoia.
Per a totes les persones que vulguin gaudir d'una jornada completa a Sant Martí Sesgueioles, l'organització ofereix també el Rebost de la Margaridó, una proposta gastronòmica elaborada amb productes de proximitat que valora la identitat culinària de l'Alta Anoia.
Des de 1991
Per a Maite, un dels aspectes més emocionants del projecte és la col·lectivitat i la unió que genera organitzar una representació d'aquestes característiques. Enguany comparteix escenari amb el seu fill, una experiència que considera especialment significativa.
Ella mateixa va participar en la primera representació, l'any 1991, i espera que el projecte tingui continuïtat i continuï evolucionant amb el pas dels anys. La presidenta considera que cada nou equip de direcció hauria de poder aportar la seva pròpia mirada perquè la representació es mantingui viva sense perdre les seves arrels.
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