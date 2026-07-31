La música i l'èpica del setge de 1711 tornen al Castell de Cardona amb una nova versió de Bandera Negra
El musical històric, interpretat en directe per una orquestra de deu músics, es representarà els dies 18 i 19 de setembre a la col·legiata del Castell de Cardona
Regió7
El grup de teatre El Traspunt de Cardona tornarà a pujar a l'escenari Bandera Negra, l'espectacle musical inspirat en el setge de 1711. Després de l'estrena de l'any passat, la companyia presenta una nova versió del muntatge que reforça la força dramàtica de la història, potencia el protagonisme de la música en directe i accentua l'èpica d'un dels episodis més emblemàtics de la història de Catalunya. Les representacions tindran lloc els dies 18 i 19 de setembre a la col·legiata del Castell de Cardona, en el marc dels actes commemoratius del 18 de setembre i de l'Aplec de Cardona, organitzats per l'Associació Cultural 18 de Setembre amb la col·laboració de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural i l'Ajuntament de Cardona.
Bandera Negra torna als escenaris amb una versió renovada que incorpora millores en el format musical per reforçar la solidesa del conjunt. Enguany, El Traspunt ha actualitzat el muntatge amb nous ajustos dramatúrgics, musicals i escènics que en potencien el dinamisme, la cohesió narrativa i la intensitat emocional. El guió, obra de Jordi Santasusagna, incorpora petits ajustos que reforcen el ritme i la progressió dramàtica de la història, mentre que Xavier Ventosa ha revisat i ampliat la partitura amb noves composicions que aporten més força i profunditat a les escenes cantades. Un dels grans trets diferencials del muntatge continua sent la interpretació en directe de totes les peces musicals, a càrrec d'una orquestra de deu músics dirigida pel mateix Ventosa, que converteix la representació en una experiència escènica de gran format.
Una història de resistència i contradiccions
Bandera Negra transporta l'espectador als darrers dies del setge borbònic de 1711. La protagonista és la Isabel, filla d'una família tavernera que queda atrapada a la vila quan les tropes borbòniques entren a Cardona. La seva trobada amb el comte de Melun, mà dreta del comte de Muret, li salva la vida, però l'obliga a conviure amb l'exèrcit invasor mentre la seva família resisteix al castell. A partir d'aquest punt, el musical construeix una història marcada pels dilemes personals, les contradiccions morals i la lluita entre la supervivència individual i el compromís col·lectiu en un dels episodis més transcendents de la Guerra de Successió.
La relació entre El Traspunt i la memòria del setge de Cardona es remunta a l'any 2004, quan l'Associació Cultural 18 de Setembre va encarregar a la companyia una primera obra sobre els darrers dies de resistència cardonina. Aquella iniciativa va donar lloc a 7 dies de setembre (2005), convertida durant anys en una de les cites culturals més emblemàtiques de l'Aplec. Posteriorment, coincidint amb el Tricentenari, el grup va estrenar Viurem lliures o morirem (2013), una proposta que incorporava un innovador format audiovisual. Amb Bandera Negra, la companyia fa un nou pas endavant apostant per un llenguatge plenament musical, mantenint viu el relat històric del setge de Cardona des d'una mirada contemporània.
Una experiència que va més enllà de l'espectacle
Com és tradició, les representacions començaran a les 20.15 hores amb La Pujada al Castell, una recreació del combat del setge de 1711 que s'inicia a la plaça del Mercat i acompanya el públic fins al recinte monumental. Un cop finalitzat el musical, la jornada culminarà amb la tradicional baixada de torxes fins al centre de la vila. En aquesta escenificació hi participen diverses entitats del municipi, entre les quals les Bruixes de Cardona, els Canoners, La Mandraga, els Miquelets de Catalunya i els Grallers de Cardona, convertint la commemoració en una experiència col·lectiva que combina història, patrimoni, música i cultura popular. Les entrades ja es poden adquirir a través de cardonaturisme.cat i a l'Oficina de Turisme de Cardona. Les entrades es poden adquirir en prevenda fins al 31 d'agost al preu de 15 euros. A partir de l'1 de setembre, el preu serà de 18 euros.
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