Música
'La Macarena' en clau de K-pop: la girl band coreana de moda utilitza un fragment de la famosa cançó de Los del Río a 'Boompala'
El grup rep fortes crítiques dels seus fans i insinuacions que ha estat creat amb intel·ligència artificial: «El postrefrany és agradable, però la resta és força dolenta»
Goundo Sakho
La cançó 'La Macarena' de Los del Río ha inspirat múltiples adaptacions globals els últims anys, destacant el rap de Tyga amb 'Ayy Macarena' el 2019, el toc de reggaeton de J. Balvin al seu tema 'Negro' del 2020 i l'explosiva barreja de dembow del ja retirat Daddy Yankee, El Alfa i Lil Jon a 'Bombón' (2022). El que ningú no esperava és que aquest clàssic dels anys 90 acabaria arribant al món del K-pop.
El passat 22 de maig, el grup femení Le Sserafim va voler fer honor a l'anagrama del seu nom (I'm Fearless) i va posar tota la carn a la graella en llançar 'Boompala', la cançó principal del seu segon i més recent àlbum 'Pureflow pt.1'. El tema no només utilitza la tornada de 'La Macarena' —com fan la majoria de cançons que s'han atrevit a samplejar-la—, sinó també la seva instrumentació i, per descomptat, la seva mítica coreografia.
Celebració de l'alegria
A finals de juliol, 'Boompala' ja compta amb més de 60 milions de reproduccions a Spotify i més de 27 milions de visualitzacions a YouTube, on molts usuaris han destacat el concepte tan ambiciós de la cançó, així com del seu videoclip, que barreja escenaris molt vistosos amb alguns detalls i referències a la cultura budista.
No obstant això, la realitat és que 'Boompala' no és una paraula real ni apareix al diccionari coreà: és un terme inventat que funciona com un ganxo rítmic. També hi ha qui diu, com la pàgina 'Letras' (que publica lletres de cançons, traduccions i informació relacionada amb aquestes), que es tracta d'una celebració de l'alegria i de l'autodescobriment i que, des del principi, 'La Macarena' estableix un to festiu, suggerint que el cos i l'esperit s'han de nodrir de bona energia.
Crítiques cap a la nova Macarena
Malgrat el seu èxit, el nou title track de Le Sserafim ha estat molt criticat per la indústria del K-pop. En una publicació de Reddit, diversos fans han insinuat l'ús de la intel·ligència artificial per a la seva composició: «El post-refrany és agradable, però la resta és força dolenta... L'ús excessiu de la cultura índia al videoclip per intentar ser original també em resulta sospitós. I, per descomptat, sense esmentar la publicitat escombraria generada per IA».
Altres, en canvi, han decidit dirigir el seu odi cap al tema de Los del Río: «M'encantava 'La Macarena'. Aquí, l'odio. Sento que contrasta malament amb les notes greus de 'Boompala', em sembla infantil, però no d'una manera tendra o alegre, sinó simplement estúpida», ha comentat un usuari, mentre que un altre ha dit: «La 'Macarena' és l'herpes de la música pop. Per alguna estúpida raó, sempre torna quan penses que se n'ha anat per sempre».
De les més importants de la història
Han passat 33 anys des que el duet sevillà format per Antonio Romero Monge i Rafael Ruiz Perdigones va estrenar la versió original de 'La Macarena' el 1993. Des de llavors, s'ha convertit en una icona musical que no ha deixat de sonar: ha mutat en el flamenc, ha passat pel hip-hop i el reggaeton i, fins i tot, ha servit de campanya de reelecció per als Clinton (als Estats Units) el 1997, convertint-se el 2021 en la novena cançó més important de la història, segons la revista especialitzada 'Billboard'.
En una entrevista amb la revista 'Vanity Fair' el 2015, Ruiz va explicar-ne l'origen: durant una actuació per a l'empresari veneçolà Gustavo Cisneros a Caracas, van voler afalagar de manera espontània una balladora local de flamenc, Diana Patricia Cubillán, i van improvisar el característic «dale a tu cuerpo alegría», al qual van afegir un nom a l'atzar: «Magdalena», resultant en «dale a tu cuerpo alegría Magdalena».
«De seguida, a l'hotel, Antonio va escriure la resta de la lletra en cinc minuts», recorda. Posteriorment, van canviar el nom per 'Macarena', per diverses raons: «perquè Magdalena sona a esmorzar», expliquen, i perquè un èxit del cantant mexicà Emmanuel ja havia sonat amb aquest nom durant els anys 90.
I per què Macarena? Perquè una de les filles d'Antonio es deia Esperanza Macarena i per la Verge de la Macarena de Sevilla, de la qual el duet sevillà és molt devot.
Qui és Le Sserafim?
Le Sserafim és una banda de K-pop formada per cinc integrants: Chaewon, líder del grup i cantant sud-coreana; Sakura, cantant japonesa amb trajectòria prèvia en altres grups famosos; Yunjin, cantant i compositora coreano-estatunidenca; Kazuha, ballarina i cantant japonesa; i Eunchae, la integrant més jove (maknae, en coreà) del grup.
La banda va debutar el maig del 2022 sota el segell de Source Music —pertanyent a Hybe, la discogràfica de la qual també forma part BTS— i amb sis integrants, però una d'elles, Garam, va decidir abandonar-lo a causa de la forta pressió pública que es va generar en contra seva després de ser acusada d'assetjament escolar.
El seu àlbum de debut, 'Fearless', va superar en prerreserva les 400.000 còpies en només dues setmanes i, immediatament, va catapultar el grup a la fama, venent més de 176.000 còpies durant la primera setmana després del seu llançament, segons exposa el web dels Asia Artist Awards, els Grammy del món asiàtic.
Actualment, compta amb múltiples guardons, com el Daesang (Gran Premi) a la Millor Actuació de l'Any als Asia Artist Awards (2024), diversos premis Bonsang i entrades a les llistes Billboard; la més destacada va ser el febrer del 2024, després del llançament del seu senzill 'Easy'.
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