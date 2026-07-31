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Flamenc, Mompou, boleros, jazz i Bach a la 19ena edició de l'Stagnum

El festival torna a l'Estany amb la XXVa Bachiana, Frederic Mompou interpretat pel pianista Adolf Pla i flamenc, cançó popular, boleros i jazz a càrrec de Mariola Membrives i Albert Bover

Els concerts se celebraran a l'Església de Santa Maria de l'Estany i al Claustre de la Catedral de Vic i tenen un preu d'entre 15 i 20 euros

Taller de gòspel d'una edició anterior de l'Stagnum al claustre del Monestir, lloc que acull dos dels tres concerts d'aquest any

Taller de gòspel d'una edició anterior de l'Stagnum al claustre del Monestir, lloc que acull dos dels tres concerts d'aquest any / Oscar Bayona / Arxiu

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Mar Peñarroja Paz

Mar Peñarroja Paz

Manresa

"En un món tan girat i en guerra cal estimar la cultura", diu David Cid, regidor de cultura de l'Estany i director artístic i programador de l'Stagnum. I això és el que ha fet durant divuit anys amb el certamen que, aquest any, arriba a la seva 19a edició. El festival presenta enguany una programació exclusivament musical que inclou la tradicional Bachiana, aquest cop a l'Església de Santa Maria de l'Estany i amb el violí d'Adriana Alcaide i el clavicèmbal de Walewein Witten (1 d'agost, 22 h); un recital de piano al claustre de Monestir on Adolf Pla reviurà a Frederic Mompou (8 d'agost, 22 h), i un concert a càrrec de Mariola Membrives i Albert Bover que s'estrena, també al claustre, amb un repertori de cançó popular, flamenc, boleros i jazz (22 d'agost).

La presentació de la programació es va fer el passat vuit de juliol al Claustre de la Catedral de Vic amb el concert d'Eulàlia Fantova i Jordi Domènech De la Sagristia al Cabaret, que va reunir a 170 persones.

Albert Bover, que actuarà juntament amb Mariola Membrives a l'Stagnum

Albert Bover, que actuarà juntament amb Mariola Membrives a l'Stagnum / Imatge promocional / Stagnum

"Farà dinou anys de l'Stagnum, però celebrem la XXIV Bachiana", recorda el director. Cid fa referència a l'origen del festival, que es remunta al 2002, quan Francesc Mañosas i Cid van posar Bach (enllaunat) al claustre de l'Església de Santa Maria de l'Estany. Aquella escolta col·lectiva es va convertir en una tradició que, el 2009, va donar lloc a l'Stagnum, un festival que incloïa no només la tradicional Bachiana (nom que Mañosas i Cid van donar a l'acte anual) sinó també altres propostes culturals. "Pràcticament, un miracle", afirma Cid, d'un festival que "permet escoltar grans músics a un preu assequible i en un entorn privilegiat". Els qui venen, sovint, "tornen", assegura.

Tanmateix, també hi ha qui hi va per primer cop, com Adriana Alcaide i Walewein Witten, els encarregats de dur a bon port la Bachiana d'enguany. "Vaig conèixer casualment a Alcaide", explica Cid. La violinista ofereix concerts en residències per a gent gran i "va tocar a la residència on viu la meva sogra". La proposta que Alcaide va fer a Cid el va convèncer i, juntament amb el clavicèmbal de Witten i l'orquestra del Bach Collegium de Barcelona —que Alcaide dirigeix—, tocaran dues sonates, el Concert Italià per a clavicèmbal sol i la Ciaccona per a violí sol, entre d'altres. El concert es farà a l'Església (1 d'agost, 22 h) "perquè els instruments barrocs necessiten una bona ressonància", explica Cid, i tindrà un aforament d'aproximadament 150 persones. El preu es manté a 15 euros.

Walewein Witten i Adriana Alcaide, que tocaràn la Bacchiana en aquesta edició de l'Stagnum

Walewein Witten i Adriana Alcaide, que toquen la Bacchiana en aquesta edició de l'Stagnum / Imatge promocional / Stagnum

A Bach el seguirà un compositor del país: Frederic Mompou, al qual interpretarà Adolf Pla, un expert de Mompou que ve per primer cop al festival i que "n'ha enregistrat tota l'obra", diu Cid, i "explicarà i sabrà transmetre el concepte de la música del català". L'elecció de Mompou no és casualitat: "és un dels compositors més importants del país i, a més, m'interessa personalment", continua. El concert es farà al claustre del Monestir (8 d'agost, 22 h) amb un aforament de 200 persones i la possibilitat d'afegir cadires al sobreclaustre juntament amb una pantalla per aquells assistents que no tinguin visibilitat. Les entrades costen 20 euros.

Adolf Pla, que actuarà a l'Stagnum el dia 8 d'agost

Adolf Pla, que actuarà a l'Stagnum el dia 8 d'agost / Imatge promocional / Stagnum

L'altre concert que també se celebrarà al claustre (amb el mateix preu) i que és "el més semblant al jazz que portem enguany", explica el director, és l'actuació de Mariola Membrives i Albert Bover (22 d'agost, 22 h). "És una opinió personal, però penso que Bover és el millor pianista que hi ha actualment a Europa", diu Cid. El músic actuarà amb la cordovesa Membrives, cantautora de flamenc i especialista en música popular llatinoamericana. I, tot i que ambdós artistes ja han trepitjat l'Estany, actuaran junts per primer cop en una proposta de flamenc, cançó popular, boleros i jazz. "És una estrena", diu Cid que, creu, "els sortiran bolos en altres llocs després de l'Stagnum".

Notícies relacionades

Mariola Membrives, que actuarà al darrer concert de l'Stagnum d'enguany

Mariola Membrives, que actuarà al darrer concert de l'Stagnum d'enguany / Pepe H.

Els concerts tindran una durada d'entre 1 h10 i 1 h 30 sense mitja part: "prefereixo que el públic digui que se li ha fet curt, que llarg", assegura el director. Com cada any, el festival enregistrarà un concert pels assistents de l'any vinent i l'actuació de Membrives i Bover ha estat l'escollida. De fet, els qui visitin l'Stagnum en el seu vintè aniversari rebran dos CD: el de la 18a edició i el de la 19a: "aquest any no hem tingut temps de produir el disc i el donarem l'any que ve", explica el director que, espera, poder oferir una edició especial per celebrar la vintena. "La Mireia Barrera ha començat a formar part de la direcció del festival i això aportarà una nova visió a l'Stagnum", assegura. A més, des de la seva posició de regidor de cultura, espera poder "donar una empenta al festival", que ja ha començat a programar l'edició de l'any que ve.

XXIV BACHIANA

Adriana Alcaide i Walewein Witten tocaran dues sonates per a violí del compositor, el Concert Italià per a clabicèmbal sol i la Ciaccona per a violí sol.

  • Dia i hora: 1 d'agost de 22 a 23.30 h.
  • Lloc: Església de Santa Maria de l'Estany

Entrades a 15 euros a https://www.entrapolis.com/entrades/stagnum-26-xxiv-bachiana#

ADOLF PLA INTERPRETA FREDERIC MOMPOU

Adolf Pla, piano, presenta el concert Un viatge de la cançó popular a una mística pel segle XX, un recorregut per les obres de Frederic Mompou

  • Dia i hora: 8 d'agost, 22 h
  • Lloc: Claustre del Monestir

Entrades a 20 euros a https://www.entrapolis.com/entrades/stagnum-26-un-viatge-de-la-canco-popular-a-una-mistica-pel-segle-xxi#

CANÇÓ POPULAR, FLAMENC, BOLEROS I JAZZ

Mariola Membrives i Albert Bover presenten un recorregut que va des de la cançó popular al flamenc passant pels boleros i el jazz.

  • Dia i hora: 22 d'agost de les 22 a les 23.30 h
  • Lloc: Claustre del Monestir

Entrades a 20 euros a https://www.entrapolis.com/entrades/stagnum-26-mariola-membrives-i-albert-bover

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