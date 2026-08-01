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Com era Gósol a principis del segle XX?

Les imatges formen pat de l'Arxiu del Centre Excursionista de Catalunya i es recuperen coincidint amb l'efeméride dels 125 anys de l'estada de Carles G. Vidiella al poble

Gósol, una fotografia actual

Gósol, una fotografia actual / Turisme de Catalunya

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Mar Peñarroja Paz

Mar Peñarroja Paz

Manresa

Carles G. Vidiella (1856-1915) era un eminent pianista i pedagog. L'estiu de 1901 el músic treballava en la integral de les quinze Rapsòdies hongareses de Franz Liszt i, aconsellat per Leonor, la seva miñona, va decidir anar-sen a Gósol. Vidiella va arribar a la fonda cal Tampanada, a la Plaça Major del poble, l'1 d'agost de 1901, avui fa 125 anys. Domènec Òrrit, veí de Gósol i "un amant de la música clàssica", com ell mateix es defineix, ha estat l'encarregat de donar a conèixer l'efemèride i de recuperar fotografies d'aquella època, tant de Gósol com del pianista.

Òrrit ha recuperat dues imatges de l'Arxiu del Centre Excursionista de Catalunya de principis del segle XX, ambdues han estat posteriorment editades i colorejades.

La primera és una fotografia de la Plaça Major. L'edifici blanc de la dreta es cal Tampanada, l'hostal on Vidiella es va hostatjar.

Imatge (colorejada) de la Plaça de Gósol a principis del segle XX

Imatge (colorejada) de la Plaça de Gósol a principis del segle XX / Arxiu del Centre Excursionista de Catalunya

La segona fotografia és una panoràmica del poble, també de principis del segle XX.

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Gósol, imatge colorejada de principis del segle XX

Gósol, imatge colorejada de principis del segle XX / Arxiu Domènec Òrrit

Òrrit també ha publicat, del seu arxiu particular, una imatge de Vidiella que, tot i no ser inèdita, guarda una curiositat: al revés, hi ha una dedicatòria que el pianista va fer a una alumna.

Carles G. Vidiella durant la seva estada a Gósol

Carles G. Vidiella durant la seva estada a Gósol / Arxiu Domènec Òrrit

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