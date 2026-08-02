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Miki Núñez convida Aina Machuca i Max Navarro a Cap Roig

La gira A Volar! aterra a Calella amb totes les entrades esgotades i un públic entregat

Miki Núñez en ple concert dissabte a Cap Roig

Miki Núñez en ple concert dissabte a Cap Roig / José Irun/Cap Roig Festival

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Jordi Roura

Girona

Miki Núñez va confessar dissabte, durant el seu concert a Calella de Palafrugell, que actuar a Cap Roig era una cosa molt especial. Per a això el concert de presentació de la gira A Volar! va incloure un parell de regals inesperats per als espectadors. El cantant i presentador es va fer acompanyar per Aina Machuca, guanyadora del programa "Eufòria" de TV3, i Max Navarro, exconcursant d'Operación Triunfo, per interpretar un parell de cançons, "Televisió" i "No m'ho esperava", respectivament. Van ser dos dels moments àlgids d'una nit que va passar com una exhalació, a ritme frenètic, encara no en una hora i vint minuts.

Núñez, amb la xafogor que feia, admetia a la recta final que "no em queda ni una gota de líquid al meu cos". Ho havia expulsat tot suant. I a fe que el cantant ho va tornar a donar tot dalt de l'escenari, amb la seva banda habitual i enllaçant més d'una vintena de cançons. A la platea, ple assegurat. Famílies i nens, molts nens, per veure un dels ídols de la música catalana del moment. Per sort, la pluja no va fer la guitza, i això que havia espantat a més d'un al voltant de les nou del vespre, tot arribar a Cap Roig, amb una nuvolada i quatre gotes impertinents.

"L'últim petó" va ser el tema escollit per obrir el concert, seguides de "Celebrem" i "Me vale". Com fa habitualment, Núñez va xerrar sovint amb el públic, va fer una fèrria defensa de l'Empordà i la Costa Brava (hi estiueja de fa molts anys) i va compartir anècdotes com ara que la seva parella, Sara Roy, abans de sortir de casa li havia fet depilar les celles, per massa llargues. "Pura vitamina", "La barca", "Gelat" i "Dins del meu cap" van ser els següents temes a sonar, amb la platea cada cop més deixada anar pels ritmes festius de l'escenari.

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"Escriurem", "Serem més forts" i "No m'ho esperava" van obrir una recta final que també va incloure "La venda", "Siete males", "Un altre cop" i "Nadie se salva", que la gent ja va celebrar dreta saltant i ballant. En menys d'una hora i mitja Miki Núñez tancava un concert frenètic que obre, també, ara sí, un ritme imparable d'actuacions a Cap Roig, gairebé diaries, fins que Miguel Ríos tanqui el festival el 18 d'agost.

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Via: Diari de Girona

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