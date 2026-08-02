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Mor l'actor Vincent Pastore, el Salvatore Bonpensiero de la sèrie Els Soprano

La policia investiga les causes de la mort de l'actor, amb una trajectòria marcada per papers en pel·lícules de crim organitzat

Mor l'actor Vincent Pastore, el Salvatore Bonpensiero de la sèrie Els Soprano

Mor l'actor Vincent Pastore, el Salvatore Bonpensiero de la sèrie Els Soprano / EFE

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EFE

L'actor Vincent Pastore, conegut per interpretar Salvatore Bonpensiero, àlies «Big Pussy», a la sèrie Els Soprano, ha mort aquest dissabte als 80 anys a Nova York. Després de diversos dies sense tenir-ne notícies, un veí el va trobar sense vida a casa seva, al barri del Bronx, el mateix on havia nascut el 14 de juliol del 1946, i la policia ho està investigant.

Pastore es va allistar a la Marina dels Estats Units durant la Guerra del Vietnam. En tornar al seu país va estudiar interpretació i va aconseguir el seu primer paper al cinema amb la pel·lícula Black Roses, quan ja havia superat els 40 anys.

La seva carrera va estar estretament vinculada a papers relacionats amb el cinema policíac i el crim organitzat, amb participacions en films com Un dels nostres (Goodfellas) o Carlito's Way.

No va ser fins al 1999 que li va arribar el paper més reconegut de la seva carrera: Salvatore «Big Pussy» Bonpensiero a Els Soprano.

Al llarg de 30 episodis va donar vida a un dels membres més propers al protagonista, Tony Soprano, que acaba convertint-se en confident de l'FBI.

En l'àmbit personal, va protagonitzar un episodi polèmic l'any 2005, quan es va declarar culpable d'haver intentat agredir una dona amb qui mantenia una relació sentimental.

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Segons la fiscalia, Pastore va colpejar la dona al clatell i la va estirar dels cabells. Va romandre en llibertat sota fiança durant tot el procés i va acceptar una condemna de deu dies de treballs en benefici de la comunitat, així com l'assistència a un curs de reinserció.

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