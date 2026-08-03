TEATRE
Les protagonistes de "Les golfes" tornen al Kursaal
La programació de tardor de l'equipament manresà inclou vuit propostes escèniques produïdes per grups i companyies de les comarques del Bages i el Berguedà, entre les quals la segona part de l'èxit d'Àngels Fusté
La segona part de la reeixida obra de teatre "Les golfes" arribarà a l'escenari de la sala petita del Kursaal de Manresa els dies 5 i 6 de setembre, en la que serà la primera de les vuit propostes de companyies del Bages i el Berguedà que es podran veure aquesta tardor a l'equipament del Passeig Pere III. Amb aquesta part de la programació, el Kursaal reivindica la qualitat dels grups, directors i actors del territori.
"Les golfes" va exhaurir cinc funcions amb la posada en escena del text d'Àngels Fusté que va guanyar el Premi El Galliner del 2023: cinc amigues que han arribat a la cinquantena es retroben en unes golfes abandonades i parlen de la vida que han tingut, amb les seves alegries i misèries, i de les expectatives de futur. Les dones, que ara ja són sis, tornen a les golfes per continuar celebrant la vida ni que sigui un cop l'any, una reunió que és un temps mort per fer balanç, riure i conversar durant molta estona.
Rosalia Jiménez, Montse Segon, Sílvia Suñol, Montse Sala, Judit Taull i la mateixa Àngels Fusté són les intèrprets de "Temps mort a les golfes", que dirigeix Jordi Gener i s'estrenarà el primer cap de setmana de setembre (dissabte 5, a les 18 h; diumenge 6, a les 12 h) a la sala petita del Kursaal. Les entrades es poden adquirir a la web www.kursaal.cat al preu de 12 euros.
El dissabte següent, 13 de setembre (12 i 18 h), la sala gran acollirà la vuitantena de participants en el muntatge participatiu "El retaule del flautista", que dirigeix Sílvia Sanfeliu. Talment com es va fer el 2024 amb "La santa espina" de Guimerà, la convocatòria de recerca d'intèrprets per a aquesta producció del Kursaal i el Galliner va ser oberta a la ciutadania. L'obra és una sàtira sobre la corrupció del poder en clau musical escrita el 1968 per Jordi Teixidor. Les entrades valen 12 euros.
Fonollosa i Sant Joan fan riure i Berga té misteri
El darrer dia de setembre, el dimecres 30 (18 h), el Grup FaltaGent de Fonollosa oferirà una nova versió de la clàssica comèdia "Els bojos del bisturí", de Ray Cooney. Amb direcció d'Eloi Hernàndez, l'obra tracta sobre els embolics que provoca el doctor Mascort quan, poc abans de donar una conferència important, rep una visita que ho capgira tot. Els intèrprets són Eloi Fonoll, Míriam Toro, Susanna Armengol, Adrià Muñoz, Marta Viñas, Quima Fargas, Fàtima Brunet, Oriac Illa, Josep Clarena i el mateix Eloi Hernàndez. Els tiquets estan disponibles per 12 euros, la meitat per als majors de 65 anys perquè la funció s'inclou en la programació adreçada a la gent gran.
L'escola Manresa Teatre Musical posarà en escena "Oz, la història no explicada", basat en el cèlebre llibre de Gregory Maguire. Lluís Barrera (escena) i Aina Serra i Borja Valls (música) són els directors d'una proposta que revisita la història del màgic Oz posant el focus en les bruixes, la Dolenta de l'Oest i la Bona. El muntatge tindrà lloc l'1 de novembre (12 i 18 h) al Teatre Conservatori de Manresa, amb les entrades a 15 euros.
La navarclina Iris Hinojosa i el berguedà Gerard Vilardaga tornaran a la sala petita el 12 de novembre (19 h), amb "Punt i seguit", una peça sobre la memòria familiar i col·lectiva. Qüestions com la identitat, les relacions quotidianes i les cures transiten per una obra que té un aire oníric. Les entrades es poden comprar al preu de 15 euros.
També visitaran de nou la sala petita els integrants del Grup Paranys, de Sant Joan de Vilatorrada: el 26 de novembre (19 h) representaran la comèdia "Sota teràpia", de Matias del Federico. Amb direcció de Jordi Gener i Pep Maria Martínez, l'obra mostra tres parelles que assisteixen a una teràpia a la qual hi falta el professional que l'hauria de dirigir. Els intèrprets són Albert Giralt, Montse Mas, Jaume Carné, Dolors Garzón, Carles Gutiérrez i Lídia Mallofré. Les localitats estan a la venda per 12 euros.
A finals de novembre, concretament el diumenge 29 (18 h), al Teatre Conservatori, l'Agrupació Teatral La Farsa, de Berga, portarà a escena "La ratera", de la gran dama de la novel·la policíaca Agatha Christie. L'obra explica el neguit i el misteri que s'apoderen dels hostes d'un hotel que queda aïllat per culpa d'una nevada i d'un avís de la policia sobre la presència d'un assassí a l'establiment. Sota la direcció d'Angelina Vilella, l'obra compta amb la interpretació de Laura Corominas, Marc Corominas, Eric Calderer, Anna E. Puig, Marc Marginet, Eva Corominas, Òscar Garcia i Sergi Selva. Els tiquets valen 12 euros.
Finalment, la Companyia Cliffort, de Manresa, presentarà "Nadal de Musical", el dijous 10 de desembre (19 h) a la sala petita. El muntatge ideat i dirigit per Arnau Gomis i Georgina Vidal farà un recorregut pel teatre musical de Broadway i la Disney posant la mirada en els temes de tema nadalenc. Les entrades estan a la venda per 12 euros.
Míriam Tirado i Ivan Padilla, profetes a casa seva
D'altra banda, també hi haurà protagonisme de la Catalunya Central en altres propostes teatrals que es veuran la propera tardor a Manresa. El 3 d'octubre tornarà a la sala gran del Kursaal el musical "El fil invisible", basat en el supervendes de l'escriptora i consultora en criança manresana Míriam Tirado. A les 16.30 i les 19 h es representarà un muntatge que parla de teixir vincles amb la gent que estimem. Dirigida i escrita per Alícia Serrat, la peça està interpretada la surienca Beth Rodergas, Aina Serra, Aina da Silva, Sergi Espina i Ruben Albadalejo. Es poden obtenir les localitats per 20 euros.
El 4 de desembre, a les 20 h, la sala petita hostatjarà una funció de "Les mans brutes", de Jean-Paul Sartre, un espectacle que es va estrenar al Tantarantana de Barcelona escrit i dirigit pel manresà Ivan Padilla. La producció de la companyia L'El·lida porta a escena un text del filòsof francès que des de l'existencialisme reflexiona sobre la responsabilitat individual i la moral en temps de guerra. Padilla és un dels tres intèrprets juntament amb el també manresà Dani Ledesma i Ramon Bonvehí. Les entrades valen 15 euros.
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