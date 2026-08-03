Estrenes de sèries
‘Sterling Point’ (Prime Video) és la classe de sèrie que qualsevol estiu necessita
Parlem amb Megan Park, directora de l’aplaudida ‘Mi yo adulta’, sobre el drama iniciàtic adolescent que ha ordit amb els productors d’‘O.C.’ i ‘Gossip girl’
Juan Manuel Freire
L’actriu i, més tard, cineasta canadenc Megan Park va fer un important gir a la seva carrera quan va passar de dirigir ‘The fallout’, un drama emotiu sobre els estranys efectes del trauma, a marcar-se una obra de la lleugeresa (enganyosa) de ‘Mi yo adulta’, comèdia emotiva però sempre reconfortant sobre una adolescent (Maisy Stella) que es troba amb el seu jo de 39 anys (Aubrey Plaza) durant un viatge de bolets.
Els que haurien volgut quedar-se a viure en aquesta pel·lícula, al paisatge ple de verd i d’aigua de Muskoka Lakes, Ontario, amb aquests personatges tan deliciosament xerraires, estan d’enhorabona: la sèrie ‘Sterling Point’ (Prime Video, dimecres, dia 5)estel·lar proposta estiuenca de Park, és gairebé una extensió d’aquella; ‘Mi yo adulta, la serie’, si volen. «¡Però no era la intenció!», em diu la seva creadora entre la tímida indignació i l’esportivitat. No obstant, la seva argumentació posterior dona ales a la meva teoria: «Amazon havia adquirit la meva pel·lícula, va quedar contenta amb el resultat i em va preguntar si estaria interessada a fer alguna cosa en l’espai televisiu o, per ser, concrets, l’espai televisiu ‘young adult’».
Com a actriu, Park havia passat molt temps en aquest entorn; fins no fa gaire, era coneguda, sobretot, com l’animadora cristiana Grace Bowden de ‘Vida secreta d’una adolescent’, la sèrie que va catapultar a la fama Shailene Woodley. «Tot era una mica com tornar a casa. I literalment, perquè, com a canadenca, sempre insisteixo a situar les històries al Canadà, i vaig sortir amb la meva».
Els millors del drama ‘teen’
Produïda, com ‘The falladaut’, per Margot Robbie, ‘Sterling Point’ ens explica la història d’Annie Jacobson (Ella Rubin, protagonista d’‘Until dawn’), una privilegiada jove de 17 anys que ha crescut a Nova York amb el seu germà bessó (Keen Ruffalo, fill de Mark) i un atent pare adoptiu (Jay Duplass). Tot canvia per a ella quan hereta l’illa del seu misteriós avi a Muskoka, on marxa a la recerca del seu passat, o més en concret, reminiscències d’una mare a qui no va tenir gaire temps per conèixer. Per descomptat, troba oportunitats per a l’amistat i l’amor. O una classe de connexió més inesperada.
En el desafiament (divertit, però desafiament) de passar de l’hora i mitja de ficció a un total de vuit, Park va comptar amb l’ajuda de Josh Schwartz i Stephanie Savage, és a dir, el creador d’‘O.C.’ i la seva sòcia productora des del 2010, amb qui va desenvolupar ‘Gossip girl’. «Tenir-los com a ‘showrunners’ va ser un luxe. Són els millors del drama ‘teen’, els experts més grans. No podria haver fet això sense ells perquè fer tele és molt, molt diferent de fer una pel·li. Ells estan més que versats en la matèria i m’ho van ensenyar tot». De fet, el triangle entre Annie, l’humil pilot Ellis (Jacob Whiteduck-Lavoie) i el potentat Rory ( DanielQuinn-Toye) té rastres de Marissa, Ryan i Luke a ‘O.C.’: friccions d’amor i classe.
Una visió pròpia
De Schwartz i Savage va aprendre assumptes estructurals o de propulsió narrativa, però Park va aconseguir mantenir la seva visió creativa, els seus factors diferencials; el més important, aquesta forma tan viva d’escriure diàlegs, que et fa sentir part d’una reunió d’amics abans que mer observador d’una representació. «Ja en els meus temps en la interpretació, quan un diàleg no semblava real em posava dels nervis. Ara, quan escric, ho dic tot en veu alta i comprovo que flueixi de manera natural. La resta ho fan uns intèrprets que saben insuflar encara més vida amb la seva genialitat». També és allà la seva defensa de la diversitat sexual i de gènere. O uns (tremends) acudits verds que poden agafar-lo a un de desprevingut.
Com està vivint aquesta oriünda de Lindsay, Ontario, el renovat interès pel Canadà i la seva cultura popular a nivell global? «Em fa tan feliç», afirma. «Quan era jove, no hi havia gaires sèries que passessin al Canadà. Només teníem ‘Col·legi Degrassi’. Bona sèrie, és clar. Hi va haver gent que en va sortir. Però recordo veure moltes sèries dels Estats Units i pensar: ‘Nuestro mundo no es tan diferent, per què no hi ha més sèries que passin aquí?’. D’acord, és un país enorme i multicultural, però alguna de les nostres històries podia interessar la gent de fora. M’encanta veure que per fi tothom s’interessa per nosaltres i per aquest lloc tan preciós».
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