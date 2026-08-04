La Generalitat becarà set creadors de contingut de la Catalunya central per fomentar el català a les xarxes
Norman López, les germanes Romeri, i Shalana Rodríguez són alguns dels escollits per rebre una de les Beques Propulsió, que han celebrat la seva tercera edició amb un total de 400 projectes presentats
El Departament de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya ha anunciat aquest dimarts el nom dels 40 projectes que enguany rebran una de les Beques Propulsió, creades per fomentar continguts en català a les xarxes socials, i en el llistat hi figuren set noms de la Catalunya central. Són els manresans Norman López, Shalana Rodríguez i les germanes Nadine Romero i Carla Romero; Alex Pérez, de Balsareny; Gal·la Torres, de Berga; i Laura Tapiolas, de Vilanova del Camí.
Un total de 400 projectes es van presentar a la tercera convocatòria d'aquestes beques, oberta entre el març i l'abril passat, dels quals se n'han acabat escollit 40 que "abasten una gran diversitat de formats i temàtiques, com ara la divulgació científica, la cultura, la gastronomia, l'humor, els videojocs, l'educació, l'esport, la salut o l'actualitat", segons el Departament de Política Lingüística. A més, per primer cop s’ha becat un projecte conduït en occità aranès i, aquesta pluralitat, "contribueix a oferir referents per a tota mena de públics i interessos", remarca.
El web de la Generalitat especifica que l'import de cada beca és de 10.800 euros per projecte. D'aquest, 10.000 euros van destinats a la manutenció de o dels creadors de continguts que hi ha darrere de cada projecte i 800 euros a la promoció dels vídeos que creïn.
Els projectes becats de la Catalunya central són Camps de futbol 5 estrelles, d'Alex Pérez (@apeuve.apv); No entrarem, de Nadine Romero (@nadineromero) i Carla Romero (@carlaroobeelamb); El simracing no és només jugar a cotxes, de Norman López (@lopeznorman44); L’autèntica Barcelona, de Gal·la Torres amb Marta Trabado (@autenticabcn); Nivell Shalana, de Shalana Rodríguez (@shalanazz); i Deu històries de l'avui, de Laura Tapiolas (@lauratapiolas).
Altres influencers coneguts que seran becats en aquesta ocasió són David Rodriguez (@daviditsme), amb el projecte De ruta amb la cultura; Mireia Ibáñez (@cremacatalana.learn), Arnau Font (@senyorfont), amb Projecte IA des de zero; amb Català viu; i Albert Xamena (@entrefonesineurones), amb De Madina Mayurqa a Regne de Mallorca: la conquesta de les Illes Balears.
Sumant els becats en les dues anteriors convocatòries, Beques Propulsió ha sumat 103 els projectes i ha estat una eina que ha contribuït fer emergir creadors com Pol Casellas, Recapturant, Enric Adventures, Elisabet Aloy, No m’importa, Clara Miret i Emma Soler. "L'impuls del català en l'àmbit digital i el suport als creadors contribueixen a fer de la llengua una opció present, competitiva i atractiva a les plataformes on la ciutadania consumeix continguts especialment pel que fa als públics més joves", justifica la Generalitat.
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