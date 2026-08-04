Gòsol aplaudeix el concert d'homenatge al pianista Carles G. Vidiella
El dissabte passat es van celebrar els 125 anys de l'estada del músic al poble
Els actes van incloure una conferència i un recital a càrrec de Nexus Piano Duo que va omplir l'església parroquial
Regió7
Aquest dissabte 1 d'agost va fer 125 anys que el pianista Carles G. Vidiella va fer estada a Gòsol. Per celebrar-ho, el poble va organitzar una conferència a càrrec del també pianista i pedagog Joan Miquel Hernández i un concert del duet de música de cambra Nexus Piano Duo a l'església parroquial de Santa Maria. L'efemèride es va incloure en el 15è cicle de música catalana "Els teus clàssics", organitzada per l’Associació Joan Manén i volia no només recuperar el nom de Vidiella sinó posar la llavor del Festival de música romàntica de Gósol. El concert, amb obres de Granados, Albéniz, Alió, Vidiella, Mozart, Brahms i Liszt, va ser tot un èxit.
Nexus Piano Duo
Mireia Fornells i Joan Miquel Hernández van coincidir a les aules del Conservatori de Sant Petersburg amb el mestre Leonid Sintsev i, actualment, són una de les formacions de música de cambra més sol·licitades. Una gran activitat concertística que ha portat el duet a actuar a L’Auditori de Barcelona, la Fundació Juan March de Madrid i el Palau de la Música Catalana, i també a fer diferents gires per Europa que inclouen països com França, Grècia, Itàlia, República Txeca, Rússia i Suïssa.
Igualment, han col·laborat amb artistes de renom com Alícia de Larrocha, Nati Cubells, Evgeny Moguilevsky, Brigitte Engerer, Jean-François Heisser, Joseph Paratore, el duo Genova & Dimitrov i el duo Benzakoun i amb formacions, entre les quals l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya.
Becats pel Ministeri de Cultura, la Generalitat de Catalunya i la AIE i guanyadors de premis internacionals com el premi del públic al Festival Internacional de Piano de Poros (Grècia), la formació ha participat en directe per Ràdio Clàssica i Catalunya Música i ha enregistrat tres CDS: “Mediterrànies”, dedicat a la música per a piano de la compositora Mercè Torrents; "Promenade”, que inclou la integral de l’obra per a piano a quatre mans d’Albéniz, Granados, Mompou i Montsalvatge, i “11”, amb onze compositors catalans per a piano a quatre mans.
Dissabte, ho van fer per primer cop a Gósol, en una vetllada amb obres de Granados, Albéniz, Alió, Vidiella, Mozart, Brahms i Liszt que vol ser l'embrió d'un festival de música romàntica.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un fort xàfec deixa pedres de més de cinc centímetres al Solsonès
- Mor una nena de 13 anys en un tràgic accident entre una autocaravana i un camió a l'AP-7 a Benicàssim (Castelló)
- L’avís d’Alejandro Sáez, expert de l’Organització Meteorològica Mundial: «Aquests episodis de calor extrema seran els més lleus de la resta de les nostres vides»
- Troben mort a la Torre Lluvià un home desaparegut al matí a Manresa
- Mor un jove de 21 anys veí de Martorell després de ser envestit per una vaca a les festes d'un poble de Castelló
- La Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell promou el retrobament dels pacients amb els seus gossos
- Els Mossos rescaten un nedador temerari davant el Port Olímpic i descobreixen que és un maltractador en cerca i captura
- El Marroc, la fàbrica d’Europa